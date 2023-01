Az Óbudai Egyetem átvette a Corvinus székesfehérvári campusát

Az Óbudai Egyetem hétfőn hivatalosan is átvette a Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári campusát a feladatot ellátó munkatársakkal, valamint az ingatlanokkal együtt, hogy a helyszínen megkezdett felsőoktatási és tudományos kutatási tevékenység folytatódhasson – közölte az intézmény kedden az MTI-vel.

A közleményben idézték Kovács Levente rektort, aki szerint a lépéssel jelentősen bővül az Óbudai Egyetem képzési palettája Székesfehérváron, így az a régió egyik legerősebb felsőoktatási központjává válik.

Bejelentette, hogy az Óbudai Egyetem Alba Regia műszaki kar szervezésével, a Keleti Károly gazdasági kar szakmai gondozásában szeptemberben indítanak új szakokat.

Garai-Fodor Mónika dékán tájékoztatása szerint gazdálkodási és menedzsment alapszak (BA), valamint vállalkozásfejlesztés mesterképzés (MSc) is indul. A 2023-as felsőoktatási felvételi eljárásban az említett szakokra már jelentkezhetnek a diákok nappali és levelező munkarendre is, valamint szeptembertől a duális képzési forma is elérhető lesz.

A gazdálkodási és menedzsment alapszakon a választható specializációk a digitális pénzügyek, továbbá a projektmenedzsment és a B2B marketing. A vállalkozásfejlesztés mesterszakon nappali és levelező munkarendben ismerhetik meg a hallgatók az elméleti és gyakorlati vállalkozásfejlesztési és innovációs ismereteket, miközben tudatosan fejlesztett vezetői készségeket sajátíthatnak el.

Györök György dékán közölte, az új épületek az egyetem fejlesztésében, az Alba Regia műszaki kar szakmai közreműködésével megvalósuló Mechatronikai Tudományos és Innovációs Park létrehozásában is szerepet kapnak.

A beruházás a helyi kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység erősödését célozza, valamint támogatja a helyi gazdaság növekedési lehetőségeit.

A kiemelt kép illusztráció.