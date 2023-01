Tavaly és idén is nagyobb mértékben nőttek a keresetek az inflációnál

Tavaly és idén is olyan mértékben emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum, hogy a legkisebb keresetek is nagyobb mértékben nőttek, mint az infláció. Két év alatt a minimálbér reálértéke több mint 5, a garantált bérminimumé csaknem 3 százalékkal emelkedik. Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy ha a legkisebb bérek vásárlóértéke nő, akkor a legtöbb munkavállaló reálkeresete is növekszik, hiszen a legkisebb bérek emelése mindig felefelé húzza az alapbéreket, valamint a különböző pótlékokat és juttatásokat – számolt be róla az M1 Híradója.

Újabb és újabb megbízásokat kapnak az építőipari vállalkozások, így nem meglepő módon a fizetésemelések sem maradnak el. A tulajdonos korábban a híradónak azt mondta: idén is terveznek fizetésemelést. „Mindenképpen lesz béremelés. A lehetőségeink fogják majd, meg a piac megmutatni, hogy mekkora emelést tudunk adni a kollégáinknak. Cégünknél minden évben van béremelés, ez egy bevett szokás” – mondta Magyari Csaba az MB-BAU építőipari vállalkozás tulajdonosa. A legfrissebb adatok szerint szinte minden ágazatban emelkednek a bérek. Ráadásul 2022-ben a minimálbér 19,5 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 18,7 százalékkal emelkedett. És a növekedés nem állt meg idén sem, ugyanis a minimálbér 16, a garantált bérminimum pedig 14 százalékkal emelkedett január 1-től. A minimálbér jelenleg 232 ezer, a garantált bérminimum összege pedig 296 ezer 400 forint havonta. Kapcsolódó tartalom Döntött a kormány: ennyi lesz a minimálbér jövőre Vagyis összességében két év alatt a minimálbér 38,6 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 35,3 százalékkal nőtt. Miközben az infláció tavaly 14,5 százalékos, idén pedig előrejelzések szerint várhatóan 15 százalékos lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy két év alatt a minimálbér reálértéke 5,3, a garantált bérminimumé pedig 2,8 százalékkal nőhet. Vagyis a bérek vásárlóértéke nemhogy csökken, hanem emelkedik. Ráadásul várhatóan a legtöbb munkavállaló reálkeresete is növekszik, hiszen a legkisebb bérek emelése mindig felfelé húzza az alapbéreket, a különböző pótlékokat, juttatásokat. Méghozzá egy olyan időszakban, amikor az egész Európai Unióban évtizedes csúcson van az infláció, amit jelentős részben az Ukrajnában dúló háború miatt elrendelt szankciók okoznak. 2010 óta döntő többségében nőtt a legkisebb keresetek reálértéke. Az elmúlt 13 évben a minimálbér reálértéke 78 százalékkal, a garantált bérminimum reálértéke pedig 87 százalékkal nőtt. Kapcsolódó tartalom Emelkedik a minimálbér, a családtámogatások és a nyugdíj – ezekre számíthatunk 2023-ban A háború, a szankciók, az energiaárak robbanásszerű emelkedése, valamint a külső gazdasági környezet összefüggő bizonytalansága ellenére is minimálbéremeléssel, a családtámogatások bővítésével, ágazati bérfejlesztésekkel és a rezsicsökkentés fenntartásával számolhatunk 2023-ban. A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)