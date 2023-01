Alapjaiban változtathatja meg a munkaerőpiacot egy magyar startup

Miközben az alkalmi munkák iránti kereslet folyamatosan nő, az ilyen típusú feladatokra történő toborzás a klasszikus csatornákon hatékonytalan, ezért egy magyar csapat hiánypótló platformot fejlesztett. A Giggle.hu függetlenséget kereső munkavállalókat párosít munkaerőt igénylő vállalkozásokkal, a kiválasztást és a transzparenciát értékelésekkel és sztenderdizált profilokkal segítve digitális megoldásukkal. Több ezer regisztrált felhasználóból eddig összesen 7 évnyi munkát végeztek el munkavállalóik 41 partnernél. A cég építését több kiemelkedő külföldi és hazai befektető, többek közt Jared Schrieber amerikai unikornis alapító, Csillag Péter a Starschema alapítója, és Fülöp András a Deloitte korábbi elnök-vezérigazgatója támogatja.

A koronavírus járvány kirobbanását követően a vendéglátást elhagyta a munkaerő jelentős része a bizonytalansági tényezők miatt, a megmaradt dolgozók részéről pedig rendszeresek a panaszok, melyek alapvetően a rugalmatlan munkarendre vezethetők vissza a kutatások szerint – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

A munkaerőhiány viszont égető, és bár az alkalmi munkák iránt nő az igény, a toborzási hirdetések költségesek, és a munkát elvállalók sok esetben meg sem jelennek a munkavégzésre. Ezt ismerte fel egy, az iparági nehézségeket testközelből ismerő magyar csapat, platformjuk pedig alapjaiban változtathatja meg a munkaerőpiacot.

A Giggle függetlenséget kereső munkavállalókat párosít munkaerőt igénylő partnerekkel, gyorsan betanítható munkakörökre, mint például a felszolgáló, konyhai kisegítő, mosogató, pultos, raktáros, eladó vagy az adminisztrátor.

Sebestyén Ádám társalapító elmondása alapján a külföldön már több országban bizonyított gig munkaplatform modell lehetővé teszi, hogy annyi munkaerőt foglalkoztassanak a munkaadók, amennyire éppen szükségük van, és akár 24 órán belüli toborzással munkavállalóhoz juthatnak a gördülékeny működést elősegítve. A startup automatizálja a toborzást, a megadott időszakra elérhető előszűrt munkavállalókat biztosítva partnereinek, hirdetési költségek nélkül sikerdíj alapon.

A Giggle munkavállalói transzparens módon értesülnek az aktuálisan elérhető munkákról és értékeléseket olvashatnak a munkaadókról. Lehetőség van olyan műszakokat is választani, amelyek hetekre vagy órákra előre illeszkednek a személyes időbeosztáshoz, részletezte Sebestyén Ádám üzleti inkubációs szakértő, aki korábban az Európai Innovációs és Technológiai Intézet Health és Manufacturing területért felelős szervezeteiben dolgozott, ahol 15 európai országban nemzetközi start-up versenyek és mentorprogramok stratégiájáért és végrehajtásáért felelt.

Birizdó Ádám társalapító arról beszélt, az értékelő rendszer biztosítja, hogy a kedvelt munkavállalók visszatérjenek, ezáltal nem csak rövid távra biztosítva munkaerőt partnereiknek. Miközben a munkát elvégzőket jutalmazzák, kizáráshoz vezethet, ha valaki nem jelenik meg az adott helyen a megbeszélt időpontban, ezáltal javítva a több iparágban növekvő megbízhatósági problémát. A munkáltatói értékelések útján segítik továbbá a kimagasló teljesítményt nyújtó munkavállalókat kimagasló kondíciók mellett dolgozni.

A startup feltételeivel inaktív képzett és releváns munkavállalókat is mozgósít, akiknek a könnyű onboarding mellett rugalmas munkavállalást és gyors pénzkereseti lehetőséget biztosítanak. Ezáltal az állandó munkatársak sem válnak túlterheltté, és a jelenleginél flexibilisebb munkarendben tudnak dolgozni, biztosítva a hosszabb távú stabil működést.

A Giggle célpiacai közé tartoznak a diákmunkások mellett a munkakeresők és alkalmi munkákból élők, valamint a főállás mellett dolgozók egyaránt, mondta kérdésre válaszolva Birizdó Ádám, aki korábban a McKinsey Digitális Stúdióján keresztül digitális termékek fejlesztésén és több nagyvállalati agilis transzformációban tanácsadóként dolgozott.

A csapat nemzetközi ambíciókkal rendelkezik, terveik között szerepel az év során legalább egy külföldi piacon is lábat vetni. Ehhez kockázati tőkét és angyal befektetést is vontak be több külföldi és hazai befektetőtől, akikkel a magyar angyal befektetőket és startupokat összekötő HunBAN (Hungarian Business Angels Network) eseményén találkoztak. A céget tapasztalatukkal és kapcsolatrendszerükkel támogatják többek között Jared Schrieber amerikai unikornis alapító, Csillag Péter a 2022-ben második legnagyobb magyar exitet jelentő Starschema alapítója, és Fülöp András a Deloitte korábbi elnök-vezérigazgatója.