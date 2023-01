Védőügyvédje szerint a rendőrgyilkos önként adta át kését a rendőröknek

Ma eldőlhet a rendőrgyilkos sorsa: börtönbe szállíthatják Sz. Szilárdot

Akár már ma büntetés-végrehajtási intézetbe kerülhet a csütörtök esti, újbudai rendőrgyilkosság gyanúsítottja. A férfi jelenleg is őrizetben van. Az ügyészség a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt kérte a letartóztatását. Azóta kiderült, hogy a 35 éves támadó büntetett előéletű, korábban is erőszakos bűncselekmények miatt ítélték el, és amikor a gyanú szerint agyon szúrta a rendőrt, akkor is éppen próbaidőn volt egy másik ügy miatt – hangzott el az M1 Híradójában.

