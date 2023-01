Próbaideje alatt ölt az újbudai rendőrgyilkos, akit korábban erőszakos bűncselekmények miatt ítéltek el

Ezt közölte a Központi Nyomozó Főügyészség szombaton. Kiderült, hogy a 35 éves támadó büntetett előéletű, korábban is erőszakos bűncselekmények miatt ítélték el, és amikor a gyanú szerint agyonszúrta a rendőrt, akkor is éppen próbaidőn volt egy másik ügy miatt. A férfi mindeközben tagadja a bűnösségét, azt állítja, hogy önvédelemből késelt – hangzott el az M1 Híradójában.

Egész nap égtek a mécsesek a 11. kerületi Rendőrfőkapitányságnál. Rendőrök, mentősök és polgárőrök is jöttek ide gyertyját gyújtanni. Sokan még mindig nem tudják feldolgozni a történteket.

Három rendőr még csütörtökön késő este vonult ki egy 11. kerületi társasházhoz. A ház lakói azért kértek segítséget, mert egy férfi kalapáccsal szakította be szomszédja lakásának ajtaját, majd erőszakkal be akart jutni.

A rendőr a lépcsőházban elfogták az ámokfutót. Amikor meg akarták bilincselni, a férfi ütni és rúgni kezdte őket, aztán előrántott egy 17 centis kést, amivel mindhárom rendőrt megszúrta, végül az utcára menekült. Háromból csak ketten tudták követni.

A 35 éves férfit többször is felszólították, hogy ne mozduljon, de ő többször is megpróbált elszökni.

A támadásban az egyik rendőr a combján, a másik a karján és mellkasán sérült meg. Harmadik társukat – még a lépcsőházban – szívtájékon szúrta meg a támadó. A 29 éves Baumann Péter a kórházban belehalt a sebesüléseibe.

Pintér Sándor belügyminiszter hősi halottá nyilvánította és soron kívül rendőr főhadnaggyá nevezte ki Baumann Pétert.

Rétvári Bence államtitkára a Hír Tv-ben arról beszélt: a tragédia ráirányítja a figyelmet arra, hogy a rendőrök az életüket kockáztatják, amikor mások biztonságát védik.

„A rendőri eskünek van egy ilyen fél mondata, hogy a közbiztonságot, más emberek életét, biztonságát akár életem kockáztatásával is megvédem, és ez az eset is bizonyítja, hogy ez az eskü szövegében nagyon komoly és nagyon súlyos mondat. Szerintem ilyenkor duplán el kell ismernünk a rendőröknek a munkáját, amit mindennap végeznek” – közölte Rétvári Bence.

Közben egyre több információ derül ki a támadóról, akit a környéken régóta ismertek. Azt mondják, agresszív és kezelhetetlen ember volt, többen úgy tudják, hogy kábítószerekhez is köze volt.

Végh József kriminálpszichológus az M1-en azt mondta: szinte biztos, hogy a férfi a támadáskor valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt állt.

A rendőröknek nyilvánvalóan meg kellett fékezni és meg kellett akadályozni a bűncselekmény folytatását. Akkor van jogosultságuk a renődöknek amennyiben, vagy kötelességük abban az esetben, ha fel van fegyverkezve az elkövető, amennyiben mások életét veszélyezteti, feltehetően ez is fenn állt, tehát azt gondolom, hogy jogszerűen intézkedtek. Nem haladták meg azt a kompetenciát, amivel fel vannak ruházva – fogalmazott Végh József.

A férfi nem tett vallomást, mindent tagad és panaszt tett a gyanúsítás ellen. Mostanra kiderült az is, hogy büntetett előéletű, korábban erőszakos bűncselekmények miatt ítélték el. Jelenleg is a próbaidejét tölti garázdaság és testi sértés miatt. De más ügyben is folyik még ellene büntetőeljárás.

A Központi Nyomozó Főügyészség az emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását kezdeményezte szombaton.

A Központi Nyomozó Főügyészség a több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés miatt elrendelt nyomozásban indítványt tett a gyanúsított letartóztatására. Az ügyészség álláspontja szerint fennáll a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye, ezért indokolt a gyanúsítottal szemben a legszigorúbb kényszerintézkedés – mondta Kovács Katalin szóvivő, Központi Nyomozó Főügyészség

Az ügyészség letartóztatási indítványáról vasárnap dönt a bíróság. Ha elrendelik a kényszerintézkedést, a férfit azonnal átszállítják egy büntetés-végrehajtási intézetbe.

Kiemelt kép: Baumann Péterre, a szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőrre emlékező gyászolók az újbudai rendőrkapitányságnál tartott megemlékezésen 2023. január 13-án. (Forrás: MTI/Lakatos Péter)