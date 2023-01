Szentkirályi Alexandra: A befektetők és az elemzők bíznak a magyar gazdaság stabilitásában

A hazai gazdaság a tavalyi teljes évre vonatkozó gazdasági növekedésének értéke alapján – ami 4,5 százalékosra várható és kiemelkedőnek számít az Európai Unióban – a befektetők és az elemzők bíznak a magyar gazdaság stabilitásában – jelentette ki Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az M1 műsorában.

A tavalyi kiemelkedő gazdasági növekedés után idén is legalább 1,5 százalék körüli gazdasági növekedésre lehet számítani, ami hatalmas dolog egy olyan környezetben, amikor sok ország recesszióval vagy nulla közeli növekedéssel számol 2023-ra – mondta a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandra kiemelte, a munkanélküliség „rekordalacsony”, soha nem volt még 1989 óta ilyen kevés a munkanélküliek és az álláskeresők száma. Ez azt mutatja, hogy azok az intézkedések, amelyeket a magyar kormány az elmúlt hónapokban, években tett a magyar gazdaság stabilitásának érdekében, jól működnek – mutatott rá.

Hozzátette, ez teszi lehetővé, hogy segítsék a legfontosabb társadalmi csoportokat – a családokat, a nyugdíjasokat, a munkavállalókat és a vállalkozásokat is Magyarországon.

A napokban kézbesített, 15 százalékkal emelt nyugdíjakkal kapcsolatban fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az a februárban fizetendő 13. havi nyugdíjat is érinti majd. Emlékeztetett: 2010-ben kötöttek a nyugdíjasokkal egy egyezséget arról, hogy a kormány nem fogja hagyni, hogy a nyugdíjak veszítsenek a vásárlóértékükből.

Ezért, ha olyan inflációs környezet van, mint most is a szankciók miatt, akkor a kormány az infláció értékével megemeli a nyugdíjakat. Ha pedig a gazdasági növekedés lehetővé teszi, ahogy az elmúlt években történt, akkor ebből a növekedésből a nyugdíjasok is részesülnek.

„Hálásak vagyunk ennek a korosztálynak, mert sokat tettek azért, hogy Magyarország stabil lábakon áll gazdaságilag” – jelentette ki a kormányszóvivő.

Az Erasmus-programmal kapcsolatos, a magyar diákokat hátrányosan érintő európai uniós intézkedésre a kormányszóvivő úgy reagált, hogy a békés rendezés pártján vannak, miközben nem is nagyon értik a konfliktust.

Magyarország az Európai Bizottság kéréseit elkezdte teljesíteni, de a bizottság újabb kérésekkel állt elő.

„Az Erasmus-programmal kapcsolatban felvetett problémák eddig a fiókok mélyén lapultak, hivatalosan nem jelezték a magyar kormánynak” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra, jelezve, a magyar kormány tisztázni szeretné az okokat.

Kijelentette: a magyar kormány nem fogja hagyni, hogy ennek a helyzetnek a levét a magyar diákok igyák meg. Tehát akár ideadja a jövő évre ezt a pénzt Brüsszel, akár nem, ez a program el fog indulni – mondta Szentkirályi Alexandra.