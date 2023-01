Hankó Balázs: A közösségteremtés egyetemeink kiemelt feladata

Magyarország sikeressége többek között azon múlik, hogy sikeres-e a felsőoktatásunk – hangsúlyozta Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkára a 23. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon szervezett pódiumbeszélgetésen, pénteken.

A Trócsányi Lászlóval, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) rektorával folytatott beszélgetés során Hankó Balázs fontosnak nevezte az egyetemek közösségteremtő szerepét, rámutatva arra, hogy a közösségformálás a felsőoktatás megújításakor is kiemelt szempont volt.

Mint mondta, úgy próbálják átalakítani a képzési kereteket, hogy az egyéni munka helyett a projektmunka, az egyéni tanulás helyett a csoportmunka kerüljön előtérbe. A tanár-diák viszony helyett egyre inkább kollegialitás kezd kialakulni a hallgatók és oktatók között, akik közös kutatási programokba kapcsolódnak be, közös prezentációkban vesznek részt, közös publikációkat készítenek – tette hozzá.

Hankó Balázs szerint az egyetemek fontos „identitásképzők” is, ezért arra buzdította a hallgatókat, legyenek büszkék az egyetemükre, és alakítsanak olyan egyetemi közösségeket, amelyek évtizedekig vezetik őket.

Tájékoztatása szerint a felsőoktatás új finanszírozási rendszerét az állami intézmények mellett az egyházi fenntartású intézmények esetében is úgy alakították ki, hogy a teljesítmény mérésekor számít a közösségteremtés, tehát például a szakkollégiumi és sport aktivitás, vagy hogy hogyan él együtt az adott egyetemi közösség, miként próbál tenni az ország jövőjéért.

Az államtitkár megjegyezte továbbá, hogy a hallgatók jövőformáló képessége és az egyetemeken születő innovációk mind akkor jók, ha azok a magyar gazdaságot erősítik és a társadalmi kihívásokra találnak megoldást.

Trócsányi László rektor a beszélgetésben hangsúlyozta: a Károli valamennyi oktatója elkötelezett abban, hogy a hallgatók otthon érezzék magukat az egyetemen, és ne csak minőségi oktatást, hanem közösséget is kapjanak.

„Az egyetem diplomát ad a képzés végén, de mi valójában értelmiségieket szeretnénk kinevelni, akik felelősen gondolkodnak, akik felelősséget vállalnak a családjukért, közösségükért, az országért” – fogalmazott a rektor, hozzátéve: azt szeretnék, hogy a hallgatóik jó értelemben vett polgári értékrenddel hagyják el az intézményt.

Trócsányi László beszámolt arról is, hogy egyetemükön kiemelten kezelik a tehetséggondozást, és a színvonalas kari szakkollégiumok mellett létrehoztak egy interdiszciplináris szakkollégiumot is, ahol a különböző karról érkező hallgatók együtt tudnak megvitatni egy-egy adott kérdést.

A fiatalok a szakkollégiumi munkák, illetve az ösztöndíj-pályázatok révén anyagi támogatáshoz is juthatnak – folytatta, kiemelve: az egyetem vezetése szeretne minden segítséget megadni a hallgatóknak megélhetési terheik csökkentéséhez. Kitért arra is, hogy a közösségteremtés jegyében az egyetem beindította a középiskolás korosztálynak szóló Károli Junior Akadémiát, valamint megalakították az egyetem saját sportegyesületét is.

Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás célja, hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre, a pályaválasztás előtt álló fiatalok itt ismerkedhetnek meg a felsőoktatás aktualitásaival.

A szombatig tartó, a Hungexpón megrendezett, három napos oktatási seregszemlén magyar és külföldi egyetemek, főiskolák mellett például nyelviskolák, tankönyvkiadók, valamint gazdasági szereplők is bemutatkoznak.