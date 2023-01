Hat fővárosi kerület kormánypárti frakcióvezetője kezdeményez fegyelmi eljárást a polgármestere ellen

Hat fővárosi kerület kormánypárti frakcióvezetője kezdeményez fegyelmi eljárást polgármestere ellen, amiért azok nem egyeztettek a kormánnyal az energiakompenzációról, és ezzel szerintük megkárosították kerületüket – derül ki a hat érintett frakcióvezető videónyilatkozatából, amelyet csütörtökön juttatott el a Fidesz az MTI-hez.

Nagy István, a IV. kerületi Fidesz frakcióvezetője a videóban elmondta: azok a baloldali kerületi polgármesterek, akik „Gyurcsány Ferenc utasítására” nem mentek el az egyeztetésre Láng Zsolt kormánybiztossal és így a kerületük nem részesül az energiaár-kompenzációból, megkárosítottak 600 ezer kerületi lakost, akit képviselniük kellene. Hozzátette: ezek a polgármesterek megszegték az esküjüket, amelyben azt fogadták meg, hogy kerületük fejlődése érdekében lelkiismeretesen fogják végezni polgármesteri munkájukat. Közölte: a kerületi Fidesz-frakciók ezért a mulasztásért fegyelmi eljárást fognak az érintett polgármesterek ellen kezdeményezni.

„Az önkormányzati rezsikompenzáció elutasítása jó példája annak, hogy a baloldalt nem érdekli a lakosság, minden egyes tevékenységük arra irányul, hogy a hatalmat megszerezzék” – fogalmazott.

Puskás Péter, a III. kerületi Fidesz frakcióvezetője arról beszélt: a kerület több mint 130 ezres lakossága látta a kárát annak, hogy Kiss László (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) nem ment el a kormányzat által kezdeményezett egyeztetésre. Ezek az emberek most úgy érzik, hogy cserbenhagyta őket a polgármester – mondta, hozzátéve, a frakció a január végi testületi ülésen kezdeményezi a polgármester felelősségre vonását.

Gyurákovics Andrea, a IX. kerületi Fidesz-KDNP frakcióvezetője elmondta, Ferencváros esetében szándékos károkozásról kell beszélni, hiszen Baranyi Krisztina (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) maga ismerte el, hogy tudott a minisztériumi levélről, de „komolytalannak, szemfényvesztésnek” tartotta az adatszolgáltatást, és elismerte azt is, hogy tudott a tárgyalásról, de abban sem kívánt részt venni. Hozzátette: ennek a felelőtlen magatartásnak az lett a következménye, hogy Ferencváros is azon kerületek közé tartozik, amelyek elestek a kormányzati támogatástól. A felelősségre vonás alól Baranyi Krisztina sem mentesülhet – szögezte le.

Szabó László, a XI. kerületi Fidesz frakcióvezetője azt emelte ki, hogy László Imre polgármester (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) 150 ezer újbudai választópolgár érdekei elé helyezte „a Gyurcsány-párt érdekeit” azzal, hogy nem ment el egyeztetni a fővárosi kerületek részére juttatandó energiakompenzációs támogatásról. Ezzel László Imre súlyos kötelezettségszegést követett el, ami miatt fegyelmi eljárást kezdeményezünk vele szemben – mondta.

Lehoczki Ádám, a XV. kerületi Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint Cserdiné Németh Angéla (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) is azon baloldali politikusok között van, aki az elmúlt években „folyamatosan kormányzati elvonásokkal riogattak”, ennek ellenére a polgármester a decemberi képviselő-testületi ülésen büszkén vállalta, hogy nem vett részt az egyeztetésen. Mi is úgy ítéltük meg a XV. kerületben, hogy indokolt a polgármester ellen a fegyelmi eljárás megindítása – mondta, megjegyezve, hogy a politikai felelősségen túl felmerül a polgármester jogi felelőssége is.

Lévai István Zoltán, a XVIII. kerületi Fidesz-KDNP frakcióvezetője a videónyilatkozatban arról beszélt, a kerület polgármestere, Szaniszló Sándor (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) volt a főszervezője a DK-s akciónak, és ismét bebizonyította, hogy „mindent alárendel a kormányelleni tevékenységének”. Még a XVIII. kerületi emberek képviseleténél is fontosabb az, hogy a főváros első számú DK-s politikusaként mindent megtegyen annak érdekében, hogy a kormányt támadja – fogalmazott. Hozzátette: amikor rákérdeztek az egyeztetésre, Szaniszló Sándor azt válaszolta, „fotózkodásért, jegyzetfüzetért és tollakért nem fog elmenni egy egyeztetésre”. A frakcióvezető szerint Szaniszló Sándor bebizonyította alkalmatlanságát, amikor nem ment el az egyeztetésre.

Láng Zsolt, közép-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos január 3-án jelentette be, hogy negyvennégy milliárd forint kormányzati támogatást kapnak rezsiköltségeikhez a 10 ezer lakos feletti települések és fővárosi kerületek. A támogatást az alapvető közszolgáltatások fenntartására adja a kormány az ukrajnai háború és a brüsszeli szankciók miatt kialakult gazdasági helyzetben. Ugyanezen a napon Szaniszló Sándor közleményben jelentette be, hogy pert indítanak a DK fővárosi polgármesterei, amiért Orbán Viktor miniszterelnök „politikai bosszúból megtagadta a kerületek rezsitámogatását”. Közölte, a fővárosnak szánt 8 milliárd forintos támogatásból nem részesül öt, DK-s polgármester által vezetett kerület, a III., a IV., a XI., a XV. és a XVIII. kerület, valamint Ferencváros sem.

A kiemelt kép illusztráció.