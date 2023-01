Újabb magyar rendőri egység indult Szerbiába az ország déli határának védelmére

A magyar határ túloldalán ismét egyre több olyan taxist látnak a helyiek, akik az illegális határátlépésre készülőket szállítják a magyar kerítéshez.

Ismét egyre több migráns bujkál a Szabadka környéki határ menti erdőkben. Leginkább a makkhetesi erdő alatt élők panaszkodnak, hogy a taxisok újra elkezdték hordani az illegális bevándorlókat, de a Palicshoz közeli tőzegbánya erdeibe is visszatérnek a migránsok – számolt be az M1 Híradója. Mint elhangzott, a szabadkai befogadóközpontban is egyre többen vannak.

Az utóbbi időben egyre több marokkói érkezik ide, kivétel nélkül mindannyian az Európai Unióba szeretnének jutni.

„Én Marokkóból érkeztem, és el szeretnék jutni Spanyolországba. A tervem csupán ennyi” – mondta az M1 stábjának az egyik férfi.

A magyar határon azonban továbbra is nagyon nehéz átjutniuk, de a cél az, hogy a jövőben már Szerbia déli határán megállítsák az illegális migrációt.

Szerbia, Ausztria és Magyarország még novemberben írt alá egyetértési nyilatkozatot, melynek értelmében kölcsönösen segítik egymást az illegális migráció megfékezésében. A három ország a jövőben pénzzel, emberi erővel és technikával is segíti majd egymást.

Ennek a megállapodásnak a keretében indult el szerdán a 80. magyar rendőri kontingens. A harmincfős egység Presevó térségében, az észak-macedón-szerb határon fog majd szolgálatot teljesíteni.

Balázs László, az ORFK határrendészeti főosztálya vezetője elmondta, hogy az osztrák féllel, a szerb határrendőrséggel, illtetve a magyar rendőrséggel közösen hajtják végre ezt a műveletet. Együttműködve, közös járőrszolgálatot ellátva teljesítik majd a szolgálatukat. A tavalyi évben 350 magyar rendőr vett részt hasonló misszióban.

A kiemelt kép illusztráció (fotó: police.hu).