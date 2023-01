Szentkirályi Alexandra: Tovább bővültek a fiatalokat segítő támogatások

„A szankciós válság ellenére is bővültek a fiatalokat segítő támogatások” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. A nehéz gazdasági körülmények ellenére a kormányzati támogatások több százezer fiatal életét könnyítették meg. A családalapításhoz érkező fiatalokat is több támogatással segíti a magyar kormány.

2023-ban többek között továbbra is jövedelemadó-mentesek maradnak a dolgozó 25 év alatti fiatalok,

ami nagyjából 330 ezer fiatalt érint, akik az adómentességnek köszönhetően havonta több tízezer forinttal, egy átlagfizetés esetében pedig 119 ezer forinttal kapnak többet a munkájukért.

Újdonság, hogy januártól ez az szja-mentesség 30 éves korig is kitolódott azoknak a fiatal nőknek, akik gyermeket vállalnak – mutatott rá a kormányszóvivő, továbbá kiemelte, hogy a magyar kormány továbbra is ingyenesen biztosítja a fiatalok KRESZ-vizsgáját, amellyel már 144 ezer fiatal jutott el a jogosítványig, valamint a nyelvvizsga-támogatás is elérhető amellyel már közel 150 ezer fiatal tette le az első nyelvvizsgáját.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, továbbra is elérhetőek a rendkívül kedvező diákhitelek, amelyeken jelenleg is kamatstop van.

A diákhitel-elengedésre jogosultak köre is bővült, akár már az első gyermek születésénél is elengedhető a diákhitel.

Könnyebbséget jelentenek a fiataloknak számára az új felvételi szabályok is, ugyanis vannak egyetemek, ahol már nem feltétel az emeltszintű érettségi és nem kötelező a nyelvvizsga sem. A fiatalokra továbbra is vár a munkaerőpiac. A háború és a szankciók okozta gazdasági nehézségek ellenére is rekordon a foglalkoztatás – emelte ki a kormányszóvivő.

A családalapításhoz érkező fiatalok továbbra is számíthatnak a családi adókedvezményre, a csokra, a falusi csokra, a gyedre, a diplomás gyedre, a fiatal házasok adókedvezményére, és a babaváró támogatásra is.

A migráció, a háború és a szankciós válság a fiatalok jövőjét veszélyeztetik a leginkább. Európa fizikai, anyagi és energiabiztonsága a tét, ezért a kormányszóvivő mindenkinek azt kívánja, hogy mielőbb eljöjjön a béke, és olyan vezetői legyenek Európának, akik megőrzik Európa biztonságát és jólétét a fiatalok számára.

