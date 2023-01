Megvolt a kormány évindító ülése – a családok védelme és az európai recesszió elkerülése volt a két fő téma

A családok megvédése és az európai recesszió elkerülése volt a két fő téma a kormány évindító ülésén. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta: a járvány után a háborúval és a nyomában járó gazdasági- és energiaválsággal kell megküzdenünk, a nagy céljainkat azonban ebben a helyzetben sem adjuk fel. A Századvég felméréséből közben az derült ki, hogy az európaiak négyötöde felelősnek tartja Brüsszelt az energiaválságért – számolt be róla az M1 Híradója.

„A veszélyek korába léptünk. A járvány után a háborúval és a nyomában járó gazdasági- és energiaválsággal kell megküzdenünk” – az év első kormányüléséről közölt fotót közösségi oldalán szerda délelőtt a miniszterelnök, amelyhez az idézett szöveget fűzte.

Orbán Viktor a bejegyzésében azt is írta: „A nagy céljainkat azonban ebben a helyzetben sem adjuk fel: rezsivédelmi költségvetést fogadtunk el, megvédjük a családokat és elkerüljük az európai recessziót. Hajrá, 2023!”

Az évindító kabinetülésről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ismertette: az előző évet úgy zártuk, hogy garantáltuk az ország energiaellátásának biztonságát és megdöntöttük a beruházási rekordot. Idénre ugyanez a feladat.

A gazdaságifejlesztési miniszter kedden közölte, hogy idén is folytatódik az energiaintenzív kis- és közepes vállalkozások támogatása. Nagy Márton úgy fogalmazott: az első három hónapban 120 milliárd forinttal segítik a feldolgozóipar vállalkozásait a rezsiköltségek kifizetésében, továbbá a támogatási programot kiterjesztik a turisztikai szektorra is.

Csütörtöktől pedig egy újabb pályázati szakasszal a falusi kisboltokat támogató program is elindul

– a pályázat részleteit még novemberben ismertette Gyopáros Alpár, a programért felelős kormánybiztos.

Csütörtökön 10 órától elérhető pályázaton minden üzlettulajdonos indulhat, aki 2000 fő alatti településen működtet olyan kisboltot, ahol jellemzően napi fogyasztási cikkeket, alapvető élelmiszereket árulnak. Üzletenként egy és 3 millió forint közötti az elnyerhető támogatás mértéke, amely egyszeri, vissza nem térítendő és önerőt sem igényel.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, lehet benyújtani január 31-ig.

A családoknak idén is megmarad az átlagfogyasztásig járó rezsicsökkentett áram- és gázár, amivel havonta akár 181 ezer forintot is spórolhatnak. Ennek segítségével a magyar családok 2022 decemberében is a legolcsóbban jutottak földgázhoz, és a második legkedvezőbb áron kapták az áramot az európai fogyasztók közül.

Közben az európaiak négyötöde felelősnek tartja Brüsszelt az energiaválságért – ez derül ki a Századvég kutatásából.

Azt írták: növekedett azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint az EU-ban tapasztalható energiaválság részben az Európai Bizottság elhibázott energiapolitikájának következménye. Míg 2022 elején a lakosság 75 százaléka tartotta felelősnek Brüsszelt, decemberre ez az arány már 79 százalékra emelkedett.

A kérdés legkevésbé a görögöket, a horvátokat és a németeket osztja meg, ezekben az országokban a válaszadók 86, 86 és 85 százaléka gondolja felelősnek a brüsszeli törekvéseket az energiaválságért. Brüsszel felelőssége pedig a dán, a magyar és a holland válaszadókat osztja meg leginkább.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)