Megnyitott Budapest legkülönlegesebb bemutatóterme, ami időről időre más arcát mutatja majd

A Basic Collection Home bemutatótermében 25 év szakértelmével és több mint 60 gyártó prémium design bútorával várnak, ha úgy szeretnénk érezni magunkat otthon is, mintha csak egy luxusszállodában lennénk.

A Basic Collection Home egy ún. „multibrand concept store”, amire igazán nehéz magyar megfelelőt találni. Több gyártó kínálatából válogathatunk, a hely különlegességét pedig az adja, ahogy a bútorokat a Basic Collection szakértői válogatják és prezentálják otthonaink számára. Ígéretük szerint teszik ezt úgy, hogy időről időre átalakítják és másként rendezik be a teret. Amit a weben vagy a katalógusokban látunk, felejtsük el, ezeket az összeállításokat személyesen kell látni a bemutatóteremben – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményünkben.

Az elmúlt 25 évben a Basic Collection a világ számos előkelő szállodájának, éttermének és irodájának tervezésében működött közre. Európai, főként olasz és skandináv gyártókkal működtek együtt több mint 4.000 projektben. A Basic Collection Home showroom megnyitásával bárki számára elérhetővé válik, hogy otthonuk dizájnjának kialakításában is élvezhessék a Basic Collection szakértelmének előnyeit.

„Régóta vágytunk már arra, hogy az otthonokba is elvihessük azt az életfilozófiát, amelyet a Basic Collection képvisel. Számtalanszor sóhatjuk el magunkat, milyen csodás lenne egy olyan konyha vagy étkező, mint ami egy étteremben van, egy olyan hálószoba, mint egy szálloda lakosztálya, egy olyan fürdőszoba, ami akár egy spa is lehetne. Az új bemutatóteremben a lakosság számára is elérhetővé vált szakértőink átfogó szemléletmódja és gyártóink gyönyörű bútorai, ezekkel alkotunk meg személyre szabott tereket, segítünk kiválasztani életünk alapdarabjait, amelyek a mindennapok részévé válnak” – mondta Koczka Nóra, a Basic Collection cégvezetője.

A Basic Collection Home olyan skandináv és olasz gyártók prémium design bútorait és kiegészítőiből válogat, mint a Miniforms, a Norr11, a Saba Italia, a BD Barcelona Design, az MDF Italia. A bemutatóteremben több mint 60 gyártó termékét 25 év szakértelme és a Basic Collection életfilozófiája egészíti ki, így nyújtanak tökéletes szolgáltatást egy olyan otthon megteremtéséhez, amiről mindig is álmodtunk.