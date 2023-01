Jászberényi választás: a regnáló polgármester a tagadás és a beismerés között ragadt

Miután Márki-Zay Péter az ATV stúdiójában azt mondta, hogy amerikai pénzekkel is támogatják Budai Lórántot a jászberényi időközi önkormányzati választáson, kiderült, hogy a NAV nyomozást is indíthat az ügyben. A jelenleg is polgármesteri tisztséget betöltő jobbikos politikus tagadja, hogy külföldi pénzek kerülnek a kampányába.