Egyre népszerűbbek az oktatási és a kereskedelmi képzések

A TanfolyamGuru 4200 fős mintán végzett felmérése alapján a ma tanfolyamra jelentkezőknek az oktatási, nevelési, illetve a kereskedelmi képzésekre esik leggyakrabban a választása. Ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy nagyobb arányban végeznek tanfolyamokat a nők, mint a férfiak, ami hozzájárul ahhoz, hogy az általuk preferált képzések állnak a népszerűségi lista élén.

A felméréséből látható, hogy a TanfolyamGuru honlapon tanulási lehetőséget keresők között a nők aránya 65,28%, míg a férfiaké 34,72%. A felhasználók kor szerinti megoszlása: 24,05%-uk 35-44 éves, 19,63%-uk 25-34 éves, 20,12%-uk 45-54 éves, 13,65%-uk 55-64 éves, 12,17%-uk 18-24 éves és 10,39%-ot tesz ki a 65 év felettiek aránya.



„Legnagyobb számban (13,7%) a dajka képzések iránt érdeklődnek az oldalunk látogatói, de a pedagógiai asszisztens (6%) és a gyógypedagógiai asszisztens (2%) képzések is nagyon kedveltek. A dajka képzéshez csak általános iskolai végzettség szükséges, míg az utóbbi kettőhöz érettségivel is kell rendelkezni” – avatott be Szabó Andrea, a TanfolyamGuru oktatási szakértője.

Kereskedelmi képzéseket szintén sokan keresnek. A TanfolyamGuru oldal felhasználóinak 5%-a szeretne élelmiszer, 1%-a pedig vegyi áru területen képesítést szerezni, és szintén 1% dolgozna a jövőben üzletvezetőként.

Top 7 kereskedelmi képzés:

1. Élelmiszer eladó

2. Ruházati eladó

3. Műszaki eladó

4. Drogerista

5. Vegyi áru eladó

6. Barkácsáruházi eladó

7. Üzletvezető

„Több nő tanul felnőttképzésben, mint férfi, és ezek a szakmák a nők körében is népszerűek. Emellett a dajka, az élelmiszer eladó, a ruházati eladó, a műszaki eladó, a drogerista, a vegyi áru eladó és a barkácsáruházi eladó képzések már alapfokú iskolai végzettséggel is megkezdhetők” – emelte ki Szabó Andrea, hozzátéve, hogy ezek egyértelműen sikerképzésnek számítanak, hiszen folyamatosan van rájuk igény, mind a kereskedelemben, mind az oktatásban nagy kereslet van a szakképzett munkaerőre.

Vonzó életpálya a kereskedelem



A kereskedelemben folyamatosan nőnek a bérek, emellett részmunkaidős állásokat is kínálnak, ami nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé. Elmondhatjuk, hogy mindegyik válságálló szakma, hiszen bolti eladókra és élelmiszer eladókra minden körülményben szükség van. Komoly munkaerőhiány figyelhető meg a kereskedelmi szektorban, így aki ilyen irányú képzést választ, arra számíthat, hogy rövid időn belül el tud majd helyezkedni.

„Az új képzési rendszerben szétbontották a kereskedelmi szakmákat, például felbontották az eladó képzést és az élelmiszer és vegyi áru eladó képzést, így specializáltabb ismereteket szerezhetnek a tanulók, mint a korábbi OKJ képzések során. Ugyanakkor, ha valaki több területhez is szeretne érteni, az iskolák általában biztosítanak kedvezményes lehetőséget kombinált képzésre” – tudtuk meg a TanfolyamGuru oktatási szakértőjétől.

Felértékelődtek a pedagógusokat segítő szakmák!



„Az oktatásban sajnos hatalmas hiány van az óvodapedagógusokból, tanítókból, tanárokból és fejlesztőpedagógusokból, éppen ezért az ő munkájukat segítő szakmák felértékelődtek” – mutatott rá Szabó Andrea.

A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb gyermeknevelő és gondozó intézményben helyezkedhet el, és szintén felsőfokú végzettségű szakemberrel együttműködve tevékenykedik.

A dajka bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban dolgozó szakember. A gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusok és kisgyermeknevelők segítőtársa a gyermekek nevelésében, gondozásában. A dajka képzésnél fontos változás, hogy a végzettséggel már bölcsődékben is lehet dolgozni.

