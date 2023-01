A valóság megcáfolta a baloldali gazdasági szakértőket

Elemzők: a szankciós politika rövid- és középtávon is kudarcot vallott

Elemzők szerint a brüsszeli szankciós politika rövid- és középtávon is kudarcot vallott, brüsszeli politikusok azonban további korlátozások bevezetését akarják. Pedig jelenleg Európában minden negyedik családnak gondot okoz a téli fűtés, sokaknak közüzemi díjtartozásai is vannak. Európában viszont Magyarországon hónapok óta az egyik legolcsóbb az áram és a gáz, ami annak köszönhető, hogy a kormány felmentéseket harcolt ki az energetikai szankciók alól – számoltak be róla az M1 Híradóban.

Külföld