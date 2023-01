Több vármegyére adtak ki riasztást: térképen mutatjuk, hol kell vigyázni

Folytatódik a csapadékos időjárás, nagy területen számíthatunk kiadós mennyiségre. A szél is egyre nagyobb területen erőre kap, főként a Dunántúlon viharos lökések is lehetnek.

Borult lesz az ég, de délután a Dunántúlon vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délig sokfelé várható eső, majd a csapadék súlypontja a keleti országrésze helyeződik át, a hegycsúcsokon vegyes halmazállapotú csapadék is eshet.

(Fotó: met.hu)

Az északi, északnyugati szél délután a Tiszántúlon megerősödik, a Zemplén térségében és a Dunántúlon viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között valószínű. Késő estére 1, 7 fokra hűl le a levegő.

(Fotó: met.hu)

Nyugat felől szűnik a csapadék, és csökken a felhőzet, de a keleti országrészben reggelig borult marad az ég, a Tiszántúlon még eső is valószínű. Az éjszaka folyamán fokozatosan gyengül a csapadék intenzitása. Az északi, északnyugati szél többfelé lesz erős, a Dunántúlon az éjszaka első felében viharos széllökések is várhatók.

(Fotó: met.hu)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul.

Viharos szél és kiadós eső várható több vármegyében

A Dunántúl mellett idővel a középső vidékeken is kísérhetik viharos lökések az északnyugati, északi szelet – köztük a legerősebbek síkvidéken is meghaladhatják a 70-80 kilométer/órát. Emellett Borsod megyében is előfordulhatnak 70 kilométer/óra fölötti lökések az északira, északkeletire forduló szélből a késő délelőtti, déli óráktól.

(Fotó: met.hu)

A Mecsek, illetve a Dunántúli-, valamint az Északi-középhegység magasabb részein erős intenzitás esetén havas esőbe, hóba válthat a csapadék, és alacsony valószínűség mellett kifehéredhet a táj.

(Fotó: met.hu)

A mediterrán ciklon masszív, terebélyes csapadékrendszerének súlypontja a mai nap folyamán csak nagyon lassan helyeződik keleti irányba. Délutánig leginkább a Dunántúlon és a középső országrészben a 20 millimétert, illetve helyenként (elsősorban a Dunántúl középső és keleti vidékein) a 30 millimétert (lokálisan akár a 40-50 millimétert) is meghaladhatja a lehullott csapadékösszeg.

A kiemelt kép illusztráció.