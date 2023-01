Nem kedvez az enyhe idő a téli sportok szerelmeseinek, bezártak a hazai sípályák

A karácsony óta tartó, az átlagosnál jóval enyhébb idő nem kedvez a síelés szerelmeseinek: Magyarországon hétfőre minden sípálya bezárt.

A szlovákiai hegyekben sem esett hó két-három hete, Ausztriában pedig különösen az alacsonyabban fekvő síterepeket viselte meg a karácsony óta tartó tavaszias idő – írja a Mandiner.

A portál felidézte, hogy az elmúlt hét végén még több pályán is 10-30 centiméteres hóréteg várta a síelni vágyókat a mátraszentistváni síparkban, hétfőre azonban – utolsóként az országban – ők is kénytelenek voltak bezárni az enyhe idő miatt. A másik népszerű hazai központnak, az eplényi síarénának ezt már január 4-én meg kellett lépnie, miután a jelentős felmelegedés, a szokatlanul enyhe időjárás miatt a pályák állapota nagyon leromlott.

Hidegebb időre várnak a Mátrában

A kilátások nem jók, mert bár most még fagy, az időjárás-előrejelzés szerint a jövő héten 0 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható, ami azt jelenti, hogy nem tudunk pályát készíteni

– mondta még múlt pénteken a Mandinernek a 825 méteres magasságban fekvő mátraszentistváni sípark szóvivője.

Erbeszkorn Tamás hétfőn már azt közölte, hogy be kellett zárniuk, és ezen a héten már biztosan nem is nyitnak ki.

Értelemszerűen minél hidegebb van, nekünk annál jobb. Ha itt fent –4, –5 fok körül alakul a hőmérséklet, el tudjuk indítani a gépeket, és tudunk annyi havat gyártani, amennyiért már volt értelme bekapcsolni a berendezéseket. Ha ezeket beizzítjuk, onnantól fogva két-három nap alatt vagyunk képesek használható pályát készíteni

– adott betekintést a hókészítés rejtelmeibe a szóvivő.

Jelezte, ezen a télen egyébként is nagyon el kell gondolkodniuk azon, mikor és milyen teljesítményen üzemelik be a hógépeket, mivel sokszorosára nőttek az energiaárak. A Mandiner Erbeszkorn Tamástól megtudta, rengetegen szeretnének idehaza síelni, a síoktatásuk például ebben a szezonban folyamatosan telt házas volt eddig. Ezért próbálták a pályán még „az utolsó kis havat is megfogni”, és ennek érdekében vettek még egy hómaró gépet is, amellyel igyekeznek oldalról befújatni a havat a pályára.

Kapcsolódó tartalom

Az osztrák sítelepeket is megviselte a tavaszias idő

Ausztriában különösen az alacsonyabban fekvő síterepeket viselte meg a karácsony óta tartó tavaszias idő. A novemberi és december eleji zimankós viszonyokat kihasználták az osztrák hómesterek, és kellő mennyiségű havat gyártottak. A karácsonykor jött enyhülés miatt még 2000 méter körüli magasságban is eső esett az osztrák Alpokban – volt, ahol a hó nélküli pályákat megnyitották a kirándulók előtt –, viszont a magashegységek megőrizték porhavas pályáikat. Összességében jó hír az ausztriai hegyekbe készülőknek, hogy a héten nagyobb havazás várható az országban.

Szlovákiában is hóhiánnyal küzdenek

A magyarok körében szintén népszerű szlovák sípályák sincsenek egyelőre elkényeztetve hóval. A legjobb a helyzet a chopoki lejtőkön, ahol 30–70 centi között alakul a hóréteg vastagsága, és a felvonók kétharmada is működik. Itt a két ünnep között esett a hó, viszont a többi szlovák pályán majdnem egy hónapja, december közepe óta nem havazott. Így például egy másik, szintén közkedvelt sícentrumban, Donovalyban mindössze 20-25 centiméteres a hó, és csak két lift üzemel a huszonnégyből, viszont – Ausztriához hasonlóan – itt is várható, körülbelül 10-12 centi friss hó a napokban.

Kiemelt kép: MTI/Vasvári Tamás