Láncfűrésszel hadonászott, majd robbantással fenyegetőzött a nyírségi férfi

Elloptak egy kerékpárt, a helyszínre kiérkező rendőröket és tűzoltókat késsel, majd láncfűrésszel fenyegették meg. A rendőrök végül tárgyalótiszt közreműködésével rábírták az elkövetőket, hogy a kést adják ki, illetve jöjjenek ki az ingatlanból.

Hétfőn a reggeli órákban egy kerékpárlopásról érkezett bejelentés miatt a rendőrök megjelentek a feltételezett elkövetők – akik élettársak – nyírségi házánál. A rendőröket fogadó nő az együttműködést megtagadta, majd a kerítés és a ház ajtaját magukra zárta. A rendőrök kutatás céljából a kerítés kapuját benyomták, majd a bejárati ajtón keresztül többször felszólították a nőt az együttműködésre és az ajtó kinyitására. A nő egy idő után közölte a rendőrökkel, hogy rosszul van, ezért mentőt hívtak hozzá, valamint felhívták a figyelmét, hogy tűzoltókat is hívnak a helyszínre, akik erővel kinyitják majd az ajtót – olvasható az ügyészség közleményében.

Miután a tűzoltók is a helyszínre érkeztek, a nő hosszas rábeszélés után kinyitotta az ajtót, azonban a bent lévő élettársa egy 17 centiméter pengehosszúságú, hegyes kés eldobásával fenyegette meg a házba belépő tűzoltót, aki erre kiment a házból. Ekkor a férfi az ismét bezárt ajtó mögött egy elektromos láncfűrészt vett magához és azt hangosan járatva az élettársával együtt többször megfenyegette a rendőröket, miközben azt is közölték a rendőrökkel és a tűzoltókkal, hogy amennyiben be mernek menni, illetve ha nem távoznak, akkor felrobbantják a bent lévő gázpalackot, illetőleg aki bemegy, azt a férfi leszúrja.

A rendőrök végül tárgyalótiszt közreműködésével rábírták az elkövetőket, hogy a kést adják át, illetve jöjjenek ki az ingatlanból.

Az elkövetőket őrizetbe vették, majd a nyomozó ügyészség őket felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt kedden gyanúsítottként kihallgatta.

Mivel mindkét elkövetőnél fennáll a szökés, illetve elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye, a nyomozó ügyészség indítványozta a letartóztatásuk elrendelését. A letartóztatásukról a Debreceni Járásbíróság fog dönteni.