Jó hír – csütörtökön érkezik az emelt nyugdíj

Csütörtökön érkezik az emelt nyugdíj a bankszámlákra – erről beszélt Szentkirályi Alexandra a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. A kormányszóvivő azt mondta, egy átlagnyugdíj esetében a 15 százalékos emelés havonta 27 ezer, évente 353 ezer forintot jelent. Nem szabad elfelejteni – hívta fel a figyelmet –, hogy az emelés a 13. havi nyugdíjat is érinti. Szentkirályi Alexandra hozzátette: az emelés az idénre becsült inflációt követi, és nemcsak az öregségi nyugdíjakra, hanem a nyugdíjszerű ellátásokra is vonatkozik. A kormányszóvivő úgy fogalmazott: sajnos az infláció magas, és ennél magasabb is lehet a káros brüsszeli szankciók miatt. „A szankciók ugyanis emelik az energiaárakat, az élelemiszerárakat, és mindezzel együtt az inflációt is. A mostani nyugdíjemeléssel a kormány védi a nyugdíjasokat, és ha a szankciós infláció a becsültnél magasabb lenne, akkor majd az idei év során is nyugdíj-kiegészítésre lehet szükség, ahogy az tavaly is volt” – hangsúlyozta. A kormány 2022-ben háromszor is emelte a nyugdíjak összegét, januárban, júliusban és augusztusban, összesen 14 százalékkal. Így ellensúlyozva az Európa-szerte tomboló szankciós inflációt. Kapcsolódó tartalom Nyugdíjkisokos: mutatjuk, amit a nyugdíjemelésről tudni lehet! 204 ezer forint lesz jövőre az átlagnyugdíj a 15 százalékos emelést követően. Ez az intézkedés az öregségi nyugdíjasok mellett a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket is érinti, nagyjából két és fél millió embert – hangzott el az M1-en. A nyugdíjasok megnyugvással vették tudomásul, hogy a korábban tervezett 5,2 százalékos emelés helyett annak többszörösét fogják megkapni januártól – erről beszélt az Idősek Tanácsának tagja egy korábbi videóban. Hulák Zsuzsanna kiemelte, a mostani emelés az öregségi nyugdíjak mellett a hozzátartozói nyugdíjakra is érvényes. Hozzátette: „ez azt jelenti, hogy például akinek van egy öregségi nyugdíja, és mellette özvegyi nyugdíjban is részesül, mindkét ellátásra megkapja a 15 százalékos emelést.” A mostani emelés csaknem két és fél millió nyugdíjast, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülőt érint. Orbán Viktor miniszterelnök tavaly december közepén, közösségi oldalán jelentette be, hogy aláírta a nyugdíjemelésről szóló rendeletet. A videóban arról beszélt, hogy 2010 óta minden évben sikerült megőrizni a nyugdíjak értékét, és azzal, hogy január elsejével a kormány 15 százalékkal megemeli nyugdíjakat, ez 2023-ban is így lesz. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor nyugdíjemelést jelentett be A kormányfő közösségi oldalán jelentette be, hogy aláírta a nyugdíjemelésről szóló rendeletet. A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: Shutterstock)