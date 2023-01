Dollárbaloldal: a jobbikos polgármester sem veti meg az ingyen pénzt

Újabb leleplező nyilatkozat igazolja, hogy a dollárbaloldal továbbra is amerikai pénzekből finanszíroz hazai választási kampányokat. Ezúttal Budai Lóránt, Jászberény jobbikos polgármestere ismerte el, hogy a vasárnap esedékes helyi önkormányzati választásokra készülve szívesen elfogad bármilyen támogatást, azt is, amit Márki-Zay Péter a tengerentúlról érkezett pénzekből szán a helyi kampányra.

A baloldali KlikkTV Mélyvíz című műsorában Németh Péter, a Népszava főszerkesztője beszélgetett Budai Lóránttal, és szóba került a Márki-Zay Péter által a jászberényi kampány támogatásáért meghirdetett adománygyűjtés, amelyről a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) elnöke azóta elmondta, hogy a befolyó összeget kiegészítik majd a múlt évi országgyűlési választások előtt az Egyesült Államokból érkezett pénzekből egymillió forintra – számolt be a Magyar Nemzet.

Németh Péter erről úgy fogalmazott: Márki-Zay Péter feleslegesen locsog és csacsog időnként, és mond olyanokat, amikből az ellenfél építkezik. Most aktuálisan azt mondta, hogy „ezt az egymillió forintot az amerikai pénzekből szánja Jászberénybe.” Feltette a kérdést a jobbikos polgármesternek, hogy milyen módon hat a jászberényi emberekre, hogy a helyi vezetés is a dollárbaloldalhoz tartozik. Erre Budai Lóránt úgy válaszolt: „Azzal kezdeném, hogy Péterrel valóban nem egyeztettük ezt a gyűjtést, de minden jó szándékú segítséget elfogadunk a kampányban.”

A jászberényi polgármester ezzel a beismeréssel megerősítette Márki-Zay Péter korábbi nyilatkozatait, amelyekben a lapnak, illetve az ATV-nek is arról beszélt, hogy a mostani adománygyűjtéshez is elfogadnak külföldi, akár amerikai pénzeket.

Márki-Zay Péter még múlt kedden tett közzé egy bejegyzést a közösségi oldalán, amelyben a jászberényi időközi önkormányzati választás kampányának támogatására kért pénzt. Azzal fordult a híveihez, hogy a Közösen Jászberényért Egyesület jelöltjeit segítsék akár aktivista munkával, akár anyagi támogatással.

Egy nappal később az ATV Egyenes beszéd című műsorában elszólta magát a hódmezővásárhelyi polgármester.

A műsorvezető kérdésére, hogy „most ön adománygyűjtésre szólított fel”, illetve hogy miért nem az amerikai kampánypénzekből támogatják a jászberényi választási készülődést, Márki-Zay azt felelte: „És támogatjuk!” Hozzátette, hogy egymillió forintot szeretnének összegyűjteni a jászberényieknek. „Nyilván ennek egy kisebb része valószínűleg adományból a gyűjtés során összejön, a maradékot pedig ki fogjuk egészíteni egymillió forintra.”

Emlékezetes, nem ez az első alkalom, hogy az MMM számlájára pénzek érkezhetnek.

Korábban, az országgyűlési kampányban, és még azt követően is komoly összegek áramlottak Amerikából a mozgalomhoz. A több mint 1,8 milliárd forintnyi segítség akkor a Korányi Dávid vezette Action for Democracy nevű szervezeten keresztül érkezett a baloldalhoz. Korányi nem mellesleg Bajnai Gordon volt kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadójaként is tevékenykedett. Az amerikai befolyásolás miatt sérülhetett az ország szuverenitása, így az ügyben a nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálódnak, nyomozást indított a rendőrség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.