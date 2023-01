A héten érkezik az emelt nyugdíj

Január 12-én utalják az idei év első, 15 százalékkal megemelt nyugdíját – fogalmazott Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. A magyar kormány a szankciók okozta nehéz gazdasági helyzetben is fontosnak tartja az idősek megbecsülését, így a jelenlegi intézkedés egy átlag nyugdíj esetében havi 27 ezer, éves szinten pedig 353 ezer forintos emelést jelent, amely a 13. havi nyugdíjnál is érvényesül majd.

A szóvivő kiemelte,

ez egy átlag nyugdíj esetében havi 27 ezer, éves szinten pedig 353 ezer forintos emelést jelent, hiszen ne feledjük, hogy a mostani nyugdíjemelés a 13. havi nyugdíjnál is érvényesül majd.

A 15 százalékos emelés az idénre becsült inflációt követi, és természetesen nem csak az öregségi nyugdíjakra, hanem a nyugdíjszerű ellátásokra is vonatkozik. Sajnos az infláció magas, és ennél magasabb is lehet, a káros brüsszeli szankcióknak köszönhetően. A szankciók ugyanis emelik az energiaárakat, az élelmiszerárakat és mindezzel együtt az inflációt is – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

A mostani nyugdíjemeléssel a kormány védi a nyugdíjasokat, és ha a szankciós infláció a becsültnél magasabb lenne, akkor az idei év során is nyugdíjkiegészítésre lehet szükség, ahogy az tavaly is történt.

A kormányszóvivő az időseknek jó egészséget, békét és biztonságot kívánt, továbbá hozzátette, a kormányra továbbra is számíthatnak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)