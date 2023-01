Körbeutalás és illegális adatgyűjtés történhetett Márki-Zay mozgalmánál

Milliós utalásokról ismeretlen cégeknek és törvénytelennek látszó adatkezelésről beszélt Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalmának volt munkatársa. Az anonim megszólaló szerint a mikroadományokkal összefüggésben napvilágot látott információk valóságtartalommal bírnak, és a dollárbaloldal közös kampányát is finanszírozták ezekből a forrásokból. Emellett azt is elmondta, hogyan folytattak törvénytelennek mondható adatgyűjtést is a szervezetnél.

Számunkra is ismeretlen cégeknek mentek el milliós utalások, szóval körbeutalásokról biztos, hogy beszélhetünk – nyilatkozta az a személy, aki állítása szerint a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalomnak (MMM) dolgozott. A Hír TV Célpont című műsorának adott interjúban a retorzióktól félő, neve elhallgatását és arca kitakarását kérő, a szervezet korábbi Hold utcai központjában dolgozó személy elmondta: „úgy gondoltam egyébként, hogy amit a kormányzati média is állít, azok valóságtartalommal bírnak, és szerintem joga van megtudni minden egyes magyar állampolgárnak, hogy valójában mi is történt a Hold utcában”. Arra a kérdésre, hogy a kormányzati média állításai alatt konkrétan mire gondol, azt felelte: „például a mikroadományokra, és hogy hány ember valójában mennyit utalt”. Hozzátette: „mindenképpen volt finanszírozva a közös kampány is, viszont arról nincs tudomásom, hogy ezek a pénzek más pártokhoz is folytak-e volna be. Ahogy mondtam is az előbb, mindenképpen kijelenthető az, hogy számomra ismeretlen cégek, akik semmit nem adtak hozzá, hogy ez az iroda működjön, szóval ezek nem olyanok voltak, mint egy alkalmazott cég, akiket mi béreltünk, hogy segítsenek nekünk akár kommunikációban, akár televízióban, akár tényleg bárhol.” Amikor a riporter megkérdezte a furcsa tapasztalatokról és a nagyobb összegű támogatókról, vagy hogy voltak-e többször visszatérő adományozók, az egykori alkalmazott azt felelte: „természetesen, a főnököm volt például az, aki több millió, akár tízmillió forintos összegeket küldött át az MMM-nek a kampányára. Tudjuk, hogy a főnököm (név kisípolva), neki volt egy cége, és ebből a cégből utalt át erre az MMM-es bankszámlára, viszont nem tudom, hogy a (sípolás) honnan szerezte ezeket a pénzeket, honnan volt ennyire sikeres a cége, miközben ott dolgozott, mint pénzügyes Márki-Zay Péternek”. Arra a kérdésre, hogy milyen gyakran utalt pénzt, a kitakart alak azt válaszolta, akár napi többször is, majd megerősítette, hogy összességében akár százmilliós tételt is adományozott az MMM-nek. A befolyt pénzek sorsáról a volt munkatárs azt állította: „én leginkább úgy tudom, hogy ezek elmentek médianyilvánosságra, szórólapokra, újságokat próbáltak gyártani, nagy posztereket gyártatni, illetve arról nem igazán van fogalmam, hogy ezek a pénzösszegek igazából hova is folytak tovább, mert azt tudom, hogy bizonyos összegek is át lettek utalva másoknak, ismeretlen embereknek számomra. Volt egy cég, akiknél két és fél millió összegben béreltük az irodát, illetve cégek is dolgoztak nekünk, így természetes, hogy nekik is ki lettek fizetve. Viszont voltak ismeretlen cégek, amik semmiképpen sem voltak ahhoz köthetők, hogy ők nekünk dolgoznak-e vagy sem”. A szerződésekre és a pénzutalás mögötti munkavégzésre vonatkozó kérdésekre a tanú elmondta: „tökéletesen úgy hangzik ez egyébként, mint hogyha ezek a pénzek át lettek volna forgatva, mint ahogy a DatAdathoz is". Hozzáfűzte: „nekünk feladatunkként volt az kiosztva, hogy minden egyes támogatót, vagyis igazából azon volt a vita, hogy tízezer forinttól vagy ezer forinttól vagy harmincezer forinttól kezdve küldünk sms-t ezeknek a választóknak, hogy köszönjük szépen a támogatást, és még várjuk nyugodtan azokat a támogatásokat, illetve a Hold utcán belül az aktivistáktól is szedtünk össze pénzeket, illetve a választások alatt országjárásokon is kértük az embereket, hogy támogassák ezt a kampányt.” Az egykori munkatárs kitért az adományozók adatainak beszerzési forrására is, melyről azt mondta: „megjegyzés formátumban kellett feltüntetni egyébként az embereknek a nevüket, a lakhelyüket, illetve akár telefonszámot vagy emailcímet, elérhetőséget”. Az adatok gyűjtéséről a kitakart alak kifejtette: „igazából ez egy teljesen illegális folyamat, hogy ha azt vesszük, hiszen egy Google/Excel formátumban kellett nekünk ezekről a Raiffeisen bankszámlákról kimásolnunk minden egyes adatot, és ezeket beilleszteni, majd kivágni, kimásolni, akiket tudtunk. Akiknek mi úgy gondoltuk, hogy ezeknek az embereknek küldünk majd köszönőleveleket, szóval a GDPR szabályzatának egyáltalán nem feleltünk meg”. Arra a következtetésre, hogy az átutalási adatokból másolták ki emberek személyes adatait a hozzájárulásuk nélkül bármilyen formájú válasz vagy köszönő sms érkezéséhez, az interjúalany annyit reagált: „pontosan”. Mint ismert, Márki-Zay Péter mozgalma több száz millió forint támogatást kapott külföldről a tavalyi választási kampányban. A pártelnök maga nyilatkozott a guruló dollárokról, de állítása szerint azt egy kultúraváltásra buzdító kampányra fordították, nem pártkampányra, és minden fillérrel el tudnak számolni. Azt is tagadták, hogy törvénytelen adatgyűjtést folytattak volna.