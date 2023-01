Az anyák is jól járnak a minimálbér-emeléssel

Emelkedett a gyed maximális összege is januártól, így már bruttó 324 800 forintot kaphatnak a szülők. Az idei évtől érvényes, a 30 év alatti, gyermeket vállaló nőkre vonatkozó szja-mentesség a csecsemőgondozási és a gyermekgondozási díjra, valamint a diplomás gyedre is vonatkozik, így ezeket az ellátásokat is magasabb összegben kaphatják kézhez a fiatal anyák – hangzott el az M1 Híradóban.

Januártól emelt maximális összeggel vehetik igénybe a kisgyermekesek a GYED Extrát – ezt írta az MTI-hez eljuttatott közleményében a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az idei évtől bruttó 324 800 forintra, 2010-hez képest több mint háromszorosára nő a gyermekgondozási díj maximális összege. A tárca emlékeztetett rá, hogy a GYED extra már 9 éve segíti a kisgyermekeseket. A 2014-ben életbe lépett intézkedéscsomag több élethelyzetben is plusz segítséget jelent a családoknak. Erről a Fiatal Családosok Klubjának alapítója beszélt a Híradónak. Király Nóra kiemelte, a gyed extra segítséget nyújt, ha az anya úgy dönt, hogy a gyermeknevelés mellett munkát vállal, de például ennek a csomagnak köszönhető, hogy több – különböző korú – gyermek után egy időben igénybe vehessen több gyermekgondozási támogatást is. „Több családtámogatás is igénybe vehető egyúttal. Ha születik a kistestvér akkor nem kell választania az édesanyának, hogy a gyedet, gyetet, vagy pedig a gyest veszi igénybe. Akár mindet egyszerre igénybe veheti” – mondta Király Nóra. Január 1-től – a minimálbéremeléssel együtt – emelkedett a diplomás gyed összege is. Így 2023-ban alapképzés esetén 162 400 forintra, mesterképzés esetén pedig 207 480 forintra emelkedett. Kapcsolódó tartalom KIM: Januártól emelkedett a gyed maximális összege A gyermekgondozási díj (gyed) maximális összege januártól a minimálbér-emeléssel bruttó 324 800 forintra – 2010-hez képest már több mint háromszorosára – emelkedett. Idén nemcsak emelkedtek a családokat érintő ellátások összegei, hanem újabb kedvezményt is kaptak a fiatal gyermekvállalók. Orbán Viktor a december végi, nemzetközi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a gyermeket vállaló nőknek 30 éves korukig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Kapcsolódó tartalom Világgazdaság: Évi 900 ezer forint adómegtakarításhoz is juthatnak a 30 év alatti anyák 2023-tól Teljes évre fennálló jogosultság esetén összesen akár 900 ezer forint adómegtakarítást is eredményezhet a január 1-je óta hatályos családpolitikai intézkedés.