Munkahelyi bántalmazásról panaszkodnak az Amnesty International magyar dolgozói

Bántalmazó és mérgező munkahelyi légkörre, valamint a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetésre panaszkodott a magát jogvédő szervezetnek tartó Amnesty International Magyarország több egykori munkatársa. A szervezet szerint az általuk lefolytatott belső vizsgálat nem találta megalapozottnak a panaszokat, de azt ígérték, megtesznek mindent, hogy munkáltatóként is példamutatóak legyenek – számolt be róla az M1 Híradója.

„Bántalmazás és diszkrimináció: Elmondtuk, mi történt velünk az Amnestyben” – kezdi hosszú, 100 soros bejegyzését közösségi oldalán Mérő Vera. A Soros Györgyhöz köthető, magát jogvédőként hirdető civil szervezet volt kampánykoordinátora egyike azoknak, akik az Amnesty International magyarországi irodájában dolgozott, és elmondása szerint a cégen belül rendszerszinten tapasztalt munkahelyi bántalmazást és nemi alapú diszkriminációt.

Kapcsolódó tartalom

További munkatársak is tapasztaltak hasonlót, köztük Gere Zsófia, Zorigt Burtejin és Szalóki Ágnes fordult a nyilvánossághoz azért, mert hasonló jogsértéseket éltek át az NGO-nál – számolt be róla több balliberális portál mellett a Magyar Nemzet is. A lap az Open Democracy nevű – ugyancsak a milliárdos spekulánshoz köthető – szervezet által közzétett beszámoló alapján azt írta: a 37 éves Gere Zsófia állítása szerint nemi alapú diszkriminációt alkalmaztak vele szemben, amikor visszatért a munkahelyére, miután megszülte gyermekét.

Az Amnesty International egykori budapesti irodavezetője arról számolt be, hogy egy rutinszerű teljesítményértékelés során az egyik vezető megkérdezte tőle, mikor fogja abbahagyni a szoptatást. De arra is javaslatot tett, hogy Gere részmunkaidőben dolgozzon, csökkentett fizetésért.

Ez a videó az Amnesty International fennállásának 50. évfordulójára készült még 2011-ben. A világon előforduló vitatott bebörtönzésekre, eltűnésekre, gyilkosságokra, kínzásokra és az emberi jogok megsértésének más formáira hívták fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a szervezet minden esetben kiáll az emberi szabadság mellett. Az Amnesty két munkatársának korábbi, 2018-as öngyilkossága azonban rávilágított arra, hogy a szervezeten belül komoly gondok vannak.

Egy ezután kezdődött vizsgálat pedig megállapította: a nemzetközi NGO vezetősége rendkívül rossz, mérgező munkahelyi légkörrel teszi pokollá az alkalmazottak életét.

A jelentés szerint meghökkentő számban történtek a szervezeten belül hatalmi visszaélések. A vezetők ócsárolták és nyilvánosan megalázták a munkatársakat, fenyegető, káromkodásokkal teli kijelentéseket tettek. Ezen kívül szexuális irányultság vagy bőrszín miatt diszkriminálták az ott dolgozókat.

A munkahelyi botrány után tömegesen nyújtották be lemondásukat a szervezet legfelsőbb vezetői.

A budapesti iroda a migrációs válság idején folyamatosan bírálta a magyar kormányt, valamint kiállt a Magyarországgal szembeni 7-es cikkely szerinti eljárás megindítása mellett.

De ők voltak azok is, akik kiálltak Ahmed H., a röszkei tömegzavargás hangadója mellett.

Legutóbb pedig az Amnesty International aktivistái mögött sorakoztak fel az emberek előtt az egyik októberi pedagógus tüntetésen a Kálvin téren.

Mérő Vera pénteki bejegyzésében arra is kitér, hogy „Az Amnesty Magyarország Elnökségének a nyilvánvaló célja az, hogy a botrányt elkerülje, és ezért, az eltussolás érdekében, nem válogatnak az eszközökben.” Utóhangjában pedig hozzáteszi: bár ügyükben a helyreállító igazságszolgáltatási folyamat elvileg most is tart, az Amnesty honlapján megtalálható 2021-es dokumentum szerint a panaszuk „lezárt” státussal szerepel.

A szervezet a belső vizsgálatról készített összefoglalóban azt írta, tisztában vannak azzal, hogy emberi jogokkal foglalkozó civil szervezetként kiemelt felelősségük van a munkavállalói jogok tiszteletben tartása terén is. Mint fogalmaztak, mindent megtesznek azért, hogy az Amnesty Magyarország munkáltatóként is példamutató lehessen.