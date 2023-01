Jó hírrel indul az év: hamarosan érkezik a megemelt nyugdíj

Jó hírrel indul az év itthon a szépkorúaknak: hamarosan mindenki megkapja a megemelt nyugdíjat. A kormány döntésének köszönhetően a tervezett 5,2 százalékos nyugdíjemelés helyett annak többszörösét, 15 százalékot kapnak a napokban az érintettek, és hamarosan érkezik a 13. havi nyugdíj is – hangzott el az M1 Híradóban.

Nyitrai Zsolt a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett rá, hogy a következő napokban megérkezik a megemelt nyugdíj az arra jogosultakhoz. Az idénre tervezett infláció mértékével, azaz 15 százalékkal emelkedik a nyugdíj, és a nyugdíjszerű ellátások összege. A miniszterelnöki megbízott a videóban hangsúlyozta, a kormány kiáll az idősek érdekeiért.

„Eddig öt alkalommal kaptak nyugdíjprémiumot, és visszakapták a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat is. Természetesen idén is folytatódik a Nők 40 program, és változatlan marad a nyugdíjkorhatár is. A nyugdíjasok ebben az évben is számíthatnak Magyarország Kormányára” – mondta Nyitrai Zsolt.

A nyugdíjasok megnyugvással vették tudomásul, hogy a korábban tervezett 5,2 százalékos emelés helyett annak többszörösét fogják megkapni januártól – erről már az Idősek Tanácsának tagja beszélt a videóban. Hulák Zsuzsanna kiemelte, a mostani emelés az öregségi nyugdíjak mellett a hozzátartozói nyugdíjakra is érvényes.

„Ez azt jelenti, hogy például akinek van egy öregségi nyugdíja, és mellette özvegyi nyugdíjban is részesül, mindkét ellátásra megkapja a 15 százalékos emelést. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a közeljövőben kifizetendő 13. havi nyugdíj szintén a megemelt összegben jár” – mondta Hulák Zsuzsanna.

A kormány 2022-ben háromszor is emelte a nyugdíjak összegét, januárban, júliusban és novemberben, összesen 14%-kal. Így ellensúlyozva az európai szerte tomboló szankciós inflációt. A kormány célja ugyanis az, hogy továbbra is megvédjék a nyugdíjak értékét.

Ezt még december közepén mondta Orbán Viktor egy internetes videóban.

„Nagy célunk a nyugdíjasok méltó életének biztosítása, illetve a nyugdíjak értékének megőrzése. Ezt a célt 2010 óta minden évben sikerült elérnünk. Most, hogy 15 százalékkal emeljük január 1-el a nyugdíjakat, ez 2023-ban is így lesz. A nyugdíjasok számíthatnak ránk” – jelentette ki a miniszterelnök.

A mostani emelés csaknem két és félmillió nyugdíjast illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülőt érint. A Magyar Államkincstár január 12-én, csütörtökön utalja az idei első nyugdíjat, a 13. havit pedig február 10-én.

