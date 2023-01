„Gyurcsány Ferenc kis gömböcként felfalja a baloldalt"

A baloldali pártvezetők továbbra is tagadják, hogy tudtak a guruló dollárokról

Az ellenzéki pártok azt állítják: nem vették észre, hogy betoltak a kampányba 1,8 milliárd forintot – ezzel a címmel közölt cikket a 24.hu, amit később több baloldali portál is szemlézett. Elemzők szerint ez is jól mutatja, hogy még a baloldalon is óriási vita bontakozott ki az Egyesült Államokból Magyarországra guruló dollárokról. A cikkek úgy fogalmaznak, hogy az összefogás tagjai azt állítják: csak akkor döbbentek rá, hogy mi történt, miután Márki-Zay Péter nyilvánosan beszélt az amerikai támogatásról – számolt be az M1 Híradója.

Belföld