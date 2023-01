Időközi választást is dollárból támogatna meg Márki-Zay

Márki-Zay Péter olyan, mint egy elszabadult hajóágyú – ezt mondta az M1-nek nyilatkozó elemző arról, hogy a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje ismét elszólta magát, amikor arra utalt, hogy amerikai pénz is megy a jászberényi baloldali kampányra. Nagy Ervin elemző arról beszélt, hogy emögött akár tudatosság is lehet.

Az amerikai kampánypénzből jut a jászberényi időközi választásra is – ez derült ki Márki-Zay Péter ATV-nek adott interjújából. A Magyar Nemzet hívta fel a figyelmet, hogy a csatorna műsorában a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje ismét elszólta magát, és elismerte, hogy külföldi forrásból is támogatják az észak-alföldi városban a kampányukat. A hódmezővásárhelyi polgármester azt is elmondta, hogy pontosan mekkora összeggel segítenek.

„Ki fogjuk egészíteni a gyűjtést, de én egymillió forintot szeretnék összegyűjteni a jászberényieknek. Nyilván ennek egy kisebb része valószínűleg adományból a gyűjtés során összejön, a maradékot pedig ki fogjuk egészíteni egymillió forintra” – számolt be a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje.

A guruló dollárokra is Márki-Zay Péter hívta fel a figyelmet tavaly augusztusban. A Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke maga ismerte el, hogy kaptak pénzt Amerikából. Később kiderült, hogy

összesen hárommilliárd forintnyi dollárt.

A botrány kirobbanása után Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy távozik főtanácsadója, Korányi Dávid. Ő volt Bajnai Gordon volt miniszterelnök egykori főtanácsadója, most pedig épp annak az NGO-nak, az Action for Democracynak az ügyvezető elnöke, ahonnan az úgynevezett guruló dollárok Márki-Zay Péter mozgalmán keresztül érkeztek a baloldalhoz.

Titkosszolgálati vizsgálat kiderítette, hogy az amerikai pénzekből jutott a DK-közeli portálokhoz és a Bajnai Gordon-féle DatAdat-csoporthoz is. A legnagyobb része azonban Márki-Zay Péter mozgalmánál landolt.

A baloldal vezető politikusai tagadják, hogy tudtak volna a guruló dollárokról.

A külföldi pártfinanszírozás ügyében indított nyomozás és nemzetbiztonsági vizsgálat még le sem zárult, de a sajtóban megjelent cikkek szerint úgy tűnik, az összegyűjtött dollárokat Márki-Zay Péter most újabb baloldali kampány finanszírozására fordíthatja. Mellé pedig még további támogatásokat is kér.

Sokak szerint Márki-Zay Péter elszólásai nem véletlenek, ugyanakkor amiket mond, azok sokszor zavarosak és nehezen érthetők – erről beszélt Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője az M1-en. „A választások előtt is megfigyelhető volt az, hogy nem tudták kordában tartani az ő kommunikációját, és most is büszkén állít olyanokat, amelyek visszásak, és amelyek az összes ellenzéki pártnak kellemetlenek” – fogalmazott az elemző.

Hozzátette, úgy látszik, hogy most sincs olyan kommunikációs tanácsadó, aki megálljt parancsolna Márki-Zay Péternek, és aki – ahogy az elemző fogalmazott – mint egy elszabadult hajóágyú most is olyanokat mond, amivel az összellenzéknek árt.