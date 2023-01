Hogyan lőhette fejbe magát a 16 éves fiú? – Hajós István biztonsági szakértő elemzi az esetet

Az elmúlt időszakban bejárta a médiát a magát fejbelövő 16 éves fiú esete, egy egész ország találgatja, mi is az a gumilövedékes fegyver, hogy kerülhet egy lakásba, főleg egy tinédzser kezébe? Hogyan lennének megelőzhetőek az ilyen balesetek? Hajós István, a Bastion Group ügyvezetője, robotika- és biztonsági szakértő segít megválaszolni a kérdéseket.

Egy 16 éves fiú kedden véletlenül fejbe lőtte magát Budapesten egy gumilövedékes pisztollyal. Az orvosoknak sikerült megmenteniük az életét, de azt egyelőre nem tudni, szenvedhetett-e maradandó agykárosodást. A fiú állítólag az otthonában próbálgatta a fegyvert a barátja társaságában, amikor elsült. A rendőrség a pisztolyt lefoglalta, az eset körülményeit pedig szakértők bevonásával vizsgálja.

Az egész országot felkavaró eset kapcsán Hajós István biztonsági szakértő elmondta, jelenleg bárki viszonylag könnyen hozzájuthat gumilövedékes fegyverekhez.

Mi a különbség a lőfegyver és a gumilövedékes fegyver között?

Ha a jogi értelmezést nézzük, akkor lőfegyvernek minősül: a tűzfegyver valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 Joul-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki. Az úgynevezett éles fegyverekhez hozzájutni még illegálisan is nagyon nehéz, legálisan pedig nagyon komoly szabályoknak kell megfelelni.

“Az adott ügyben egy úgynevezett gumilövedékes önvédelmi fegyver sült el, amely a gáz-riasztó fegyverek „csoportjába” tartozik, leegyszerűsítve a szabályozást. Ilyen pisztolyt (majdnem) bárki vásárolhat, aki magyar állampolgár, betöltötte 18. életévét és nincsenek korlátozva ezirányú jogai. Hivatalos fegyverboltokban vásárolható meg és ezek a fegyverek biztonsági tanúsítvánnyal is rendelkeznek” – mondta Hajós István a Bastion Group ügyvezetője, robotika és biztonsági szakértő.

Otthon lehet tűzre kész

A gumilövedékes fegyverek az utcán nem hordhatók éles állapotban még fegyvertokban sem. Azaz nem lehetnek övre erősítve és összeszerelt, betöltött, úgynevezett tűzkész állapotban. Csak szétszerelt állapotban szállíthatók, még az autóban is.

“Otthon azonban önvédelmi céllal lehet tűzkész (betöltött) állapotban a fegyver, de itt is gondoskodni kell róla, hogy illetéktelen vagy főleg kiskorú személy ne férjen hozzá, ne tudja használni, hogy magában vagy másban akarva vagy akaratlanul kárt tegyen, de ez a része már a gondatlanság jogi körét boncolgatja” – tette hozzá Hajós István.

Légpuska célgömbje az Angyalföldi Polgári Lövész Egylet lőterén. Fotó: MTI Fotó: Illyés Tibor

Mi történhetett a konkrét esetben, lehet ezzel balesetet okozni?

“Mivel nem voltunk a helyszínen csak találgatni tudunk, általánosságban tudunk beszélni az ehhez hasonló szituációkról. Ha az alapszabályokat betartjuk, akkor a balesetek elkerülhetőek. Lőfegyvert mindig üres tárral nézegetünk, ellenőrizzük a forgó tárat, hagyományas tárak esetén pedig a lőfegyver csövét is, hiszen abban is lehet lőszer. Fegyvert SOHA nem fogunk másik emberre és magunkra sem, még üresnek vélt tárral sem, mindig a föld irányában tartjuk és az ujjunkat nem helyezzük az elsütő billentyűre (ravaszra). Azt gondolom, ha ezeket a szabályokat betartották volna, akkor nem történhetett volna meg egy ilyen szörnyű baleset. Elképzelni sem tudom miért tehette a saját fejéhez a fiatalember a fegyvert, ha nem volt öngyilkossági szándéka, akkor valamilyen játékot játszhattak, ami balul sült el. Persze ezek csak feltételezések” – mondta Hajós István a Bastion Group ügyvezetője, robotika és biztonsági szakértő.

Alaptanfolyamra lenne szükség

István úgy véli, valószínűleg a 16 éves fiúval történt szörnyű baleset is megelőzhető lett volna, ha még szigorúbb feltételekhez kötnék a gumilövedékes fegyverek tartását.

“Én a fegyvervásárlást egy alaptanfolyam elvégzéséhez kötném. Nem kell itt nagy dolgokra gondolni, egy nap alatt egy lőtéren egy szakoktató meg tudná tanítani az alapvető biztonsági előírásokat, amely jelentősen csökkenthetné a balesetek számát. Ahogy szoktam mondani a fegyver az fegyver, olyan, mint a drog. Például Hollandiában legális a marihuána, de attól az egy drog, vigyázni kell vele. Pont ilyenek a fegyverek, attól, hogy „csak” gumilövedékes vigyázni kell vele, hiszen ahogy a jelen esetből is láthatjuk súlyos sérülést okozhat, sőt szélsőséges esetben akár halálos kimenetelű is lehet egy ilyen baleset. Örüljünk, hogy jelen esetben minden bizonnyal felépül a fiatalember, ezúton is kívánunk neki mielőbbi gyógyulást” – zárta mondanivalóját, Hajós István biztonsági szakértő.