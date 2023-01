Márki-Zay Péter elszólta magát: amerikai pénz is megy a jászberényi baloldali kampányra. Erről közölt cikket a Magyar Nemzet – számoltak be róla az M1 Híradóban.

A lap azt írta, hogy a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje, az ATV Egyenes beszéd című műsorában arra a kérdésre, hogy miért nem az amerikai kampánypénzekből támogatják a jászberényi választási készülődést, azt felelte: „és támogatjuk.”

A Magyar Nemzet szerint Márki-Zay Péter ezzel elismerte, hogy a guruló dollárokból, amit még a tavalyi országgyűlési választások előtt kaptak az amerikai Action for Democracy nevű szervezet közvetítésével a tengeren túlról, most is támogatnak egy helyi választási kampányt, ezúttal Jászberényben.

