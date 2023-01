Egyéves a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsor

Számos éles vitát, megosztó témát és több mint 45 vendéget vonultatott fel első évében az M1 csatorna és a hirado.hu hírháttérműsora. Hazánk vezető közéleti műsorának célja a jövőben is változatlan: világos és érthető módon tárja a nézők elé a közbeszédet meghatározó magyarországi és nemzetközi eseményeket.

A 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsor első egy évében a háború, az európai energiaválság, az uniós szankciók, a geopolitikai átrendeződés, valamint a magyar belpolitika témái kerültek a fókuszba. A tavaly január 6-án indult hírháttérműsor házigazdája az indulásakor azt tűzte ki célul, hogy körüljárja a mindennapokat meghatározó belpolitikai, külpolitikai, geopolitikai és társadalmi-kulturális változásokat és konkrét eseményeket, továbbá rávilágítson a történések hátterében húzódó összefüggésekre.

Kapcsolódó tartalom

A 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsornak adta államfőként első nagyinterjúját Novák Katalin köztársasági elnök, de a műsor vendége volt John Mearsheimer, amerikai politológus és nemzetközikapcsolatok-szakértő, a Chicagói Egyetem professzora, valamint Jorge Buxadé Villalba, a spanyol VOX párt európai parlamenti képviselője is. Az M1 és a hirado.hu oldalon egyaránt követhető egyik decemberi adásában beszélt az orosz-ukrán háború közel tíz hónapjának világpolitikai hatásairól Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, a Herzl Institute-University of Haifa és az Izraeli Demokrácia Intézet volt tudományos munkatársa. A tájékoztatásra és gondolatébresztésre hivatott műsorban megszólaltatott nemzetközi szaktekintélyek mellett rendszeresen meghívást kaptak a legnevesebb hazai elemzők, valamint a politikai élet szereplői: mások mellett az ellenzéki összefogás miniszerelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter, a Fidesz EP-képviselője, Deutsch Tamás vagy az LMP társelnöke, Ungár Péter. Lánczi Tamás műsorában vállalt vitát Hidvéghi Balázs, a Fidesz és Ujhelyi István, az akkor még az MSZP európai parlamenti képviselője.

Kapcsolódó tartalom

A 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás következő, évfordulós adásának Hont András, az Átlátszó újságírója, Kiszelly Zoltán politológus, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója, Megadja Gábor eszmetörténész és Schiffer András ügyvéd lesznek a vendégei. A műsor kitekintést nyújt, mire számíthatunk 2023-ban a bel- és külpolitikában, különös tekintettel a háborúra, az energiaválságra és a globális átrendeződésre.

A 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsor teljes adása csütörtökönként 20:35-től egyaránt követhető az M1-en, a hirado.hu oldalán, valamint a legnagyobb közösségi- és videómegosztó oldalon is.

A 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsor korábbi adásai újranézhetőek a hirado.hu honlapján, Facebook-oldalán, valamint a YouTube-on is!

A kiemelt képen Lánczi Tamás és Fodor Gábor a 48 perc forgatásán. (Fotó: Hirado.hu/ Horváth Péter Gyula)