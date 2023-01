Dollárbaloldal: amerikai pénzzel erősítenek a jászberényi kampányban

Ismét elszólta magát Márki-Zay Péter, aki élő televíziós adásban vallotta be, hogy amerikai pénzekkel is támogatják a baloldal jászberényi kampányát.

Az ATV szerda esti Egyenes beszéd című műsorát felidéző Magyar Nemzet kiemelte, hogy Márki-Zay Péter a jászberényi időközi önkormányzati választás kapcsán Budai Lóránt polgármester és a helyi „lokálpatrióta” egyesület támogatására szólította fel a híveit, mondván, hogy ezt a modellt ajánlja a 2024-es megméretésre minden településen, mert az embereknek szerinte elegük van a pártokból. A műsorvezető kérdésére, hogy „most ön adománygyűjtésre szólított fel?”, illetve, hogy miért nem az amerikai kampánypénzekből támogatják a jászberényi választási készülődést, Márki-Zay azt felelte:

„És támogatjuk!”

Jászberénybe is gurulhatnak dollárok

Az újabb kérdésre, hogy mennyivel segítik a jászberényi egyesület kampányát, a hódmezővásárhelyi polgármester így felelt:

„mi szeretnénk, a gyűjtéssel együtt, mi ki fogjuk egészíteni a gyűjtést, de én egymillió forintot szeretnék összegyűjteni a jászberényieknek. Nyilván ennek egy kisebb része valószínűleg adományból a gyűjtés során összejön, a maradékot pedig ki fogjuk egészíteni egymillió forintra. Én azt gondolom, hogy nagyon sok más szervezet is támogatta a jászberényi kampányt, nagyon jól teszik. Remélem, hogy a pártok is támogatják, a pártok is gyűjtenek nekik”.

Márki-Zay Péter tehát elismerte, hogy a guruló dollárokból, amit még a tavalyi országgyűlési választások előtt kaptak az amerikai Action for Democracy nevű szervezet közvetítésével a tengerentúlról, most is támogatnak egy helyi választási kampányt, ezúttal Jászberényben.

Pénzt kér, és aktivistákat toboroz

A Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) vezetője még kedden tett közzé egy bejegyzést a közösségi oldalán, amelyben a jászberényi időközi önkormányzati választás kampányának támogatására kér pénzt, illetve toborzott aktivistákat. A volt baloldali kormányfőjelölt úgy fogalmazott,

a jászberényi választás Dávid harca Góliáttal szemben. Az erőviszonyok egyenlőtlenek, hiszen a fideszes hatalom emberei állnak szemben egy helyi lokálpatrióta csapattal.

Márki-Zay azt kéri a híveitől, hogy a Közösen Jászberényért Egyesület jelöltjeit segítsék akár aktivista munkával, akár anyagi támogatással. A posztban az MMM bankszámlaszámát adta meg, oda lehet utalni a pénzt.

A Magyar Nemzet emlékeztetett rá, hogy nem ez az első alkalom, hogy az MMM számlájára pénzek érkezhetnek. Korábban, az országgyűlési kampányban és még azt követően is komoly összegek áramlottak az Egyesült Államokból a mozgalomhoz. A több mint 1,8 milliárd forintnyi segítség akkor a Korányi Dávid vezette Action for Democracy nevű szervezeten keresztül érkezett a baloldalhoz. Korányi nem mellesleg Bajnai Gordon volt kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadójaként is tevékenykedett. Az amerikai befolyásolás miatt sérülhetett az ország szuverenitása, így az ügyben a nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálódnak, nyomozást indított a rendőrség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Semmi kivetnivalót nem lát a külföldi támogatásban

A jászberényi kampánypénzek gyűjtésével kapcsolatos sajtóérdeklődésre Márki-Zay Péter kifejtette, hogy semmi kivetnivalót nem látna abban, ha megint külföldről érkező támogatások landolnának a mozgalom számláján. A volt kormányfőjelölt ismét elfogadná a külföldi magyarok felajánlásait is.

„Nem kértük, de semmi kivetnivalót nem látunk abban, ha külföldi magyarok ismét támogatnák a mozgalmunkat”

– fogalmazott a hódmezővásárhelyi politikus, hangsúlyozva, hogy sem az MMM, sem a Közösen Jászberényért Egyesület nem párt.

A baloldal kampányát a tengerentúlról pénzelték

Emlékezetes, a politikus az országgyűlési választási kampánypénzek kapcsán is hasonló nyilatkozatokat tett, ám egyértelműen kiderült, hogy az utalásokhoz az adományozóknak nem kellett mellékelniük az útlevélszámukat, vagyis kaotikussá vált a baloldali kampányfinanszírozás, hiszen külföldi, amerikai állampolgárok is minden további nélkül tehettek felajánlásokat. Így történhetett meg, hogy lényegében a dollárbaloldal teljes kampányát a tengerentúlról pénzelték, példátlan módon.

Kiemelt kép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt