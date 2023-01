A magyar háztartások rezsiköltségei a legkedvezőbbek Európában

A 2023-as költségvetés a rezsivédelem költségvetése, négyszeresére emelik a rezsivédelmi alapot

A hírt a Pénzügyminisztérium közölte, miután kormányrendelettel módosították a jövő évi büdzsét. Az erről szóló rendelet csütörtök este meg is jelent a Magyar Közlönyben. Ebből kiderül, hogy a Rezsivédelmi alap az eredetileg tervezett összeg csaknem négyszeresére, több mint 2600 milliárd forintra nő 2023-ban. És a központi tartalékot is megemeli a kormány. Az Energiaügyi tárca közben közölte, hogy az energiaválság dacára a magyarok 2023-ban is változatlanul a legolcsóbban kapják a földgázt, és a második legalacsonyabb áron az áramot Európában –számoltak be róla az M1 Híradóban.

Belföld