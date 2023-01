Munka baba mellett

Az elmúlt két évben, a Covid hatására a teljes vagy részleges home office munkavégzés lehetőségét nyújtó állások jelentősen megszaporodtak. Ez nagy segítséget jelent a szülés után munkaerőpiacra visszatérő édesanyák számára, hiszen nekik lényeges, hogy minél kevesebb időt kelljen otthonuktól távol eltölteniük. Emellett az is elsődleges szempont, hogy lehetőségeikhez mérten 2, 4 vagy éppen 6 órás munkaidőt is választhassanak. Ebben a megváltozott, érzékeny és embert próbáló élethelyzetben különösen fontos a munkaadók empatikus hozzáállása, ezért előnyös kifejezetten erre a célra létrehozott fórumon megtenni az első lépéseket a visszailleszkedéshez. Ilyen a mommyworks.hu, ahol az álláshirdetések célközönsége az anyukák.

Sokféle elgondolás van arról, mikor időszerű szülés után újra munkába állni, ez egy olyan téma, ami erősen megosztja az embereket. Ami viszont bárki véleményénél többet nyom a latban az az anyukák egyedi igénye, az az élethelyzet, amiben a legjobban tudják érezni magukat. Ha hosszú ideig csak babázni szeretnének akkor az, ha pedig amellett más jellegű ingerekre is vágynak, akkor igenis engedhessék meg maguknak, hogy pici baba mellett is vállalhassanak egyéb tevékenységet.

„Ma már egyre gyakoribb, hogy az anyukák, amint felszabadul egy kis idejük a babázás mellett, elkezdenek munkát keresni. Van, hogy korábbi feladataikat veszik fel újra, de sokkal gyakoribb, hogy egy teljesen más, a végzettségükkel nem egyező munkakörben helyezkednek el arra az időre, amíg nem képesek újra teljes munkaidőben végezni a munkájukat” – tájékoztatott Szabados János, a Mommy Works tulajdonosa.

Mások a munkakeresés szempontjai



Amikor „normál” körülmények között állást keresünk, abból indulunk ki, hogy végzettségünknek megfelelő munkát találjuk, és csak ezután következik minden más szempont. Az édesanyák esetében a sorrend felborul, első helyre ugrik a munkavégzés időtartama, illetve a munkahely távolsága. Ha e két téren kedvező ajánlatra bukkannak, sokadrendű lesz az, hogy mit kell csinálni.

„Lényeges a fokozatosság, hogy a baba fejlődését és szükségleteit követve lehetőség legyen előbb kétórás, majd négyórás, aztán hatórás munkaidőt is vállalni. Ennek lehetőségét egy átlagos munkaadó nagyon ritkán tudja megteremteni, ellenben azok, akik a mi rendszerünkben kínálnak munkát az édesanyák számára, maximálisan rugalmas hozzáállást képesek biztosítani” – emelte ki a szakember.

Azt is hozzátette, hogy platformjukon megfigyelhető, hogy az álláshirdetések között az otthon végezhető tevékenységek állnak a népszerűségi lista élén, az ilyen jellegű feladatkörök pillanatok alatt betelnek. Míg azok, amelyek folyamatos bejárást igényelnek, érdeklődő nélkül maradnak, és a részleges home office is kevésbé kedvelt, mint a teljes.

„Szülés után egy annyira más tudatállapotba kerülnek az édesanyák, amikor hosszabb-rövidebb ideig a gyermekükön kívül kevés más tényező képes teret nyerni a tudatukban. Ez teljesen természetes átalakulás, ami viszont ahhoz vezethet, hogy megrendül az önbizalmuk abban, hogy ők bármi másra is alkalmasak. Elfelejthetik, mennyire sikeresek voltak korábban a hivatásuk területén, és félve kezdenek bele bármi olyanba újra, ami felelősséggel jár. Azt látjuk, hogy a visszailleszkedés e tekintetben is lépésről lépésre halad, az önbizalom visszaerősödésére is időt kell hagyni.”

Hálásak az anyukák a megértésért



A cégek számára is előnyös ez a magasfokú odafigyelés. Egyrészt azért, mert az édesanyák nagyra értékelik a velük való kiemelt bánásmódot, amiért cserébe teljes odaadással végzik a feladatukat, a lehető legmagasabb szintű lojalitást mutatva. Másrészt sok esetben magasan kvalifikált, két-három diplomás, több nyelven beszélő anyukák jelentkeznek a meghirdetett állásokra, aminek köszönhetően minőségi munkaerőhöz jutnak.

„Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a gyermeket nevelő anyukákra is ugyanolyan szükség van a munkaerőpiacon, mint bárki másra! Vége már annak az időnek, amikor titkolni kellett, hogy pici babája vagy több gyermeke van valakinek, mert ha nem így tett, elesett az álláslehetőségektől. Szerencsére már sok olyan vállalat van, amelyik úgy alakította ki a struktúráját, hogy meghatározó helye legyen benne a kismamáknak is” – jegyezte meg Szabados János.

A Mommy Works tulajdonosa arra is felhívta a figyelmet, hogy nem szégyen segítséget kérni! Aki bizonytalan abban, miként állítson össze egy önéletrajzot, hogyan kezdjen bele baba mellett az álláskeresésbe, kérjen tanácsot akár a környezetében lévőktől, akár hasonló élethelyzetben lévő anyukáktól vagy akár szakemberektől is.