Ezek a természetes módszerek enyhíthetik a nátha tüneteit

A légúti betegségek időszakában nem árt tudni, melyek azok a természetes gyógymódok, amelyek enyhíthetik a nátha kellemetlen tüneteit.

Sima megfázás vagy könnyebb tünetekkel jelentkező légzőszervi megbetegedés esetén alkalmazhatunk természetes szereket is. Érdemes azonban kikérni kezelőorvosunk vagy egy gyógyszerész tanácsát, mielőtt öngyógyításba kezdünk, ugyanis bizonyos gyógyszerek és gyógynövények nem szedhetők együtt, mert kölcsönhatásba léphetnek egymással – hívta fel rá a figyelmet a greendex.hu.

A portál rámutatott, hogy egyre fontosabbá válik, hogy nyissunk a természetes megoldások felé, és sajátítsuk el ezeket a gyógymódokat, hiszen a kemikáliák nemcsak a szervezetünkben okozhatnak károkat hosszú távon, hanem a szennyvízen keresztül a talajba és a vízbe jutva is.

A gyógyszereket csak rövid ideig alkalmazzuk

A népszerű és gyakran nagy mennyiségben alkalmazott megfázás elleni gyógyszerek is okozhatnak kárt szervezetünknek. A greendex.hu érdeklődésére egy gyógyszerész kifejtette, hogy ezeket a készítményeket – mivel legtöbbjük paracetamolt tartalmaz – csak rövid ideig alkalmazhatjuk. Ez maximum 5 nap lehet, ugyanis használatuk hosszú távon máj- és veseelégtelenséget okozhat. Ennek oka az, hogy a gyógyszerek felhalmozódnak a májban, ahol káros metabolit képződhet.

A természet patikája is számtalan gyógymódot kínál a meghűléses panaszokra. A gyógyteák közül érdemes saját szárításút vagy gyógyszertári változatot választani.

A fokhagyma és a fahéj kiváló baktériumölő

Fokhagyma jót tesz az immunrendszernek erős baktérium- és vírusölő hatású, általános egészségvédő csodaszer. Naponta egy gerezd fokhagyma nyersen vagy mézzel keverve csodákat tehet, de forró tejbe reszelve is hatásos. A fahéj amellett, hogy a vércukorszintet is kordában tarthatja szintén baktériumölő és fertőtlenítő hatású. A fahéjtea megfázásos tünetekre első osztályú. A hársfavirágzatnak széles körben ismert a hurutoldó, köhögéscsillapító és gyulladáscsökkentő, izzasztó hatása.

A csipkebogyó remek C-vitamin forrás

A csipkebogyó magas C-vitamin-tartalmának köszönhetően a házi patika elmaradhatatlan alkotóeleme. Csillapítja a megfázás és az influenza tüneteit, de megelőzésre is használható.

A gyömbér azontúl, hogy baktériumölő és lázcsillapító hatású, a gyomornak is jót tesz. A homoktövis magas C-vitamin-tartalma mellett remek hatással van az immunrendszerre. A kis sárga bogyók otthonául szolgáló bokrok egy ökológiai kertben is jó szolgálatot tesznek, ráadásul remek szárított vagy velős készítmény hozható össze a termésből.

Bodzavirág Fotó: MTI / Mészáros János

A bodza és a kakukkfű is enyhítheti a nátha tüneteit

Az izlandi zuzmó is antibakteriális hatású gyógynövény, amely csodálatos megoldás légúti problémákra, kaparós torokra vagy náthára is.

Meghűléses panaszokra a bodzavirágzat is kiváló megoldás, fogyasztás előtt 5 perc áztatás elegendő neki, rekedtség esetén gargalizálni is érdemes vele. A kakukkfű is kiváló köptető és gyulladáscsökkentő hatású.

