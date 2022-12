Nem csak szilveszterkor koccintunk: több mint 26 millió üveg pezsgőt állítanak elő évente Magyarországon

Huszonhatmilliónál is több üveg pezsgőt állítanak elő évente Magyarországon. Ebből több mint 20 milliót itthon értékesítenek, elsősorban ilyenkor, szilveszter előtt. Szakemberek szerint a fogyasztók egyre tudatosabbak és minőségi termékeket keresnek. Amíg korábban az édes pezsgők domináltak, az elmúlt években egyre nagyobb teret hódítanak a száraz fajták – számolt be az M1 Híradója.

Kevesen tudják, de a magyar pezsgőgyártás nem Pozsonyban, hanem Sümegen kezdődött. 1806-ban már két kézműves pezsgőpince működött a városban.

Az egyik birtok pincéjében jelenleg is több mint 500 palack különleges pezsgő érik. Ráadásul – egyedi módon – a szakember szerint itthon is egyre többen vásárolnak minőségi pezsgőt, különösen ünnepek alkalmával.

„Van egy egyedi szabályozás, ugyanis Sümegen lehetséges a kék szőlő és a fehér szőlő együttes feldolgozása, azaz a pezsgőnkben kék szőlők is kerülnek belőle és valójában egy nyers, natúr száraz, fehér pezsgőt készítünk belőle” – ismertette egy borász.

Az egyik legismertebb hazai pezsgőpincészet Budafokon található.

Ők most is nagyon sok pezsgőt készítettek szilveszterre. A cég piacvezető a pezsgőpiacon: évente több mint húszmillió palackkal állítanak elő. Azt mondják, az éves pezsgőmennyiség több mint felét novemberben és decemberben értékesítik.

„Még mindig az édes pezsgő, amiből a legtöbbet vásárolják és fogyasztják a magyarok. Viszont látunk az utóbbi években, évtizedekben egy szárazosodási irányt, ugyanis felfedezik egyre inkább azt, hogy minél több cukor van egy termékben, annál inkább elfojtja az italnak az alapkarakterét” – mondta Csomay András a Törley Pincészet marketingvezetője.

A pezsgőfogyasztására a szezonalitás a jellemző. Vagyis a legtöbb pezsgő a szilveszteri ünnepek alatt fogy a hazai boltokban.

„Ahogy látjuk az üzletek polcain is, hogy egészen alacsony árkategóriában is találhatók pezsgők, úgyhogy ott is lehet keresgélni, és esetleg egy-egy jobb tételt megtalálva, bármelyik hétköznapi estén is kibontható” – hangsúlyozta Ipacs Szabó István a Pécsi Egyetemi Borbirtok főborásza.

Az egyik balatonlellei borászatban hat éve foglalkoznak pezsgőkészítéssel. A borászat tulajdonosa szerint a trendeket is követniük kell, de a helyi adottságokat minden esetben figyelembe kell venniük.

„A termő tájak adottságait természetesen kell valamilyen szinten ötvözni a pezsgő technológiával is és ha az egy sikeres borvidék, akkor ki tud alakítani egy egyedi, sajátos ízvilágot. Mi is erre törekszünk itt a Balaton partján” – fogalmazott Bujdosó Ferenc a Bujdosó Pincészet tulajdonosa.

Magyarországon évente mintegy 200 ezer hektoliter pezsgőt állítanak elő.

Hazánk ezzel a világ 10-11. legnagyobb pezsgőgyártója. Az itthon előállított pezsgő nagyjából 80 százalékát itthon is adják el. De külföldre is exportál pezsgőt Magyarország: például Kanadába, Észtországba és Svédországba is.

A kiemelt kép illusztráció.