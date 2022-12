Rétvári Bence: 2023-ban tovább emelkedik az orvosok és az ápolók bére

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Rétvári Bence közölte: január elsejével megtörténik a kormány és a Magyar Orvosi Kamara között – a járvány alatt – létrejött béremelési megállapodás utolsó lépése is. Így januártól további 11 százalékkal emelkedik az orvosok bére.

„Nagyon fontos volt a kormány számára a járvány alatt is, hogy egy radikális orvos béremelést hajtson végre, ezáltal sikerült kivezetni a hálapénzt is az egészségügyi rendszerből. Az orvosbérek nagyon nagy mértékben meg tudtak emelkedni, ezért fontos a kormány számára, hogy az ápolói béreknél is egy fokozottabb emelkedés legyen. Az elmúlt négy év alatt 72 százalékkal emeltük az ápolók bérét, de az orvosbér jóval nagyobb mértékben, két és félszeresére emelkedett, ezért döntött úgy a kormány idén, hogy 50 milliárd forintból július elsejétől az ápolóknál is egy nagy arányú béremelést hajt végre. Majd pedig 2024 márciusától egy újabb ápolói béremelés lesz” – tájékoztatott az államtitkár.