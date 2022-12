Még két évig lehet igényelni a szabad felhasználású babaváró támogatást

Még két évig lehet igényelni a babaváró támogatást – jelentette be az M1-en a családokért felelős államtitkár. Hornung Ágnes azt mondta: a legfeljebb tíz millió forintos hitelt továbbra is szabad felhasználású kölcsönként igényelhetik a házaspárok. A családtámogatások közül a falusi CSOK és az új építésű lakások áfa-visszaigénylésének határideje is 2024 végére módosult. Januártól pedig nem kell személyi jövedelemadót fizetni a 30 év alatti édesanyáknak – számolt be róla az M1 Híradó.

A kormány több intézkedéssel is támogatja a fiatalok munka- és gyermekvállalását. Idén szja-mentességet kaptak a 25 éven aluliak, januártól pedig a gyermeket vállaló édesanyáknak meghosszabbítják, egészen 30 éves korukig. Ráadásul, ha van, akkor még a diákhitelük teljes egészét is elengedi az állam. A fiatal édesanyák családi állapotuktól függetlenül az átlagbérig kapnak szja-mentességet. A kedvezmény a magzat 12 hetes korától él, egészen az év végéig, amikor az édesanya betölti a harmincat. Az adókedvezmény alanyi jogon a vérszerinti és az örökbefogadott gyermeke után egyaránt jár. A fiatal családosok örülnek az szja-mentességnek, a szakemberek pedig úgy gondolják: ez is segítheti, hogy a nők fiatalon vállaljanak gyereket. Kapcsolódó tartalom Hornung Ágnes: Januártól jön a 30 év alatti anyák szja-mentessége Hornung Ágnes reményét fejezte ki, hogy a támogatási formát minél többen igénybe veszik majd. „Az egyik legnagyobb probléma a nők esetében, hogy nagyon kitolódik a szülés időpontja ezért nem születnek meg a vágyott számú gyermekek, általában egy gyermek után nem születik meg a második, vagy a harmadik gyermek” – mondta Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója. A kormány számos intézkedéssel támogatja a családokat, például szabad felhasználású babaváró hitelt nyújt azoknak, akik gyermekvállalásra adják fejüket. „Ezzel a kapott összeggel bele tudtunk fogni az építkezésbe, telket vásároltunk, elkezdtünk alapozni, majd felhúztuk a falakat. A gyerekek már nagyon várták, hogy mikor költözhetünk be az új házunkba” – mondta egy a támogatást felvevő nő. Kapcsolódó tartalom Hornung Ágnes: Még két évig lehet igényelni a babaváró támogatást A részleteket ismertetve elmondta, hogy a legfeljebb tízmillió forintos hitelt továbbra is szabad felhasználású kölcsönként igényelhetik a házaspárok. A kormány döntött a családtámogatási rendszer legfőbb elemeinek meghosszabbításáról is. A következő két évben is igényelhető a babaváró hitel. Ahogy a falusi CSOK, az öt százalékos lakásáfa és építkezéskor a 27 százalékos áfa-visszaigénylés is megmarad, amely ötmillió forintig lehetséges. Eddig nem született döntés az otthonfelújítási és az autóvásárlási támogatás meghosszabbításáról, így ezekre minden bizonnyal már csak az év végéig van lehetőség. Változatlan a CSOK, a kamattámogatott CSOK és a CSOK-ot felvevők lakásilleték mentessége is. Ezek eddig sem voltak határidőhöz kötve, így a már megszokott módon élhetnek velük a gyermeket nevelő, vagy gyermeket tervező családok. A családokért felelős államtitkár az M1-en azt mondta, a kormány politikájának középpontjában a családok támogatása áll, ennek köszönhetően hazánkban – más európai országok adataival szemben – folyamatosan nő a születések száma. „Több kimutatás van, ami bizonyítja, hogy minél többet költünk, illetve minél több támogatást nyújtunk a családoknak, a születések száma, illetve a teljes termékenységi mutató annál inkább nő.” Hornung Ágnes hangsúlyozta: a kormány célja továbbra is az, hogy megerősítse a családokat. A kiemelt kép illusztráció.