Az utolsó katonák is levonultak a déli határról, átadták helyüket a határvadászoknak

Új szakaszába lépett a déli határ őrizete. A Magyar Honvédség katonái befejezték az aktív műveleti szolgálatot, feladataikat a határvadász ezred tagjai vették át. Az átadás-átvételi folyamat már korábban elkezdődött, csütrörtökön pedig az utolsó 57 katona is levonult a déli határról. Nekik mostantól más feladataik lesznek. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: akik a déli határon szolgálnak, azok az Európai Unió egyik leginkább támadott határszakaszát védik – számolt be róla az M1 Híradó.

Szeptember elején először több mint ötszáz határvadász tette le az esküt, azok közül, akik a négyhetes képzés után sikeres vizsgát tettek. Ők Csongrád-Csanád megyében kezdték el a munkát.

Néhány héttel később pedig már Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is munkába álltak a szerződéses határvadászok, akiknek kizárólag az államhatár őrzése és a jogellenes migráció megakadályozása a feladtuk.

A határvadászok szolgálatba állásával fokozatosan megkezdődött a honvédség erőinek kivonása a határőrizeti feladatokból. Most pedig az utolsó 57 katona is befejezte a szolgálatát a déli határnál. A Magyar Honvédség parancsnoka Hercegszántón úgy fogalmazott: Magyarország határvédelmi tevékenysége jó példa Európában és a világ számos táján is.

Kapcsolódó tartalom

Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte:

Magyarország lakosai biztonságban vannak itthon, hiszen a katonák, a rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai közösen tesznek minden nap azért, hogy békés és biztonságos környezete legyen a magyar embereknek.

„Ma már mi vagyunk a példa Európában, sőt a világ számos tájáról katonák, katonai vezetők keresnek meg és gratulálnak ahhoz, amit itt Magyarországon mi eltudtunk érni. Nagyon kevés olyan katona van a mai magyar honvédségben, aki nem szolgált legalább egy kis időt itt a déli határon. Óriási kihívás volt, de ugyanakkor óriási tapasztalat” – mondta a Magyar Honvédség parancsnoka.

Továbbra is hetente százas nagyságrendben kezdik el a képzést az új szerződésesek, és mivel a télre várt ezer főt elérte a határvadász ezred létszáma, ezért a katonák most levonulhatnak a határról. Erről beszélt a Belügyminisztérium államtitkára. Rétvári Bence úgy fogalmazott, hogy aki itt szolgát és szolgál, az az Európai Unió egyik leginkább támadott határszakaszán teljesít szolgálatot.

„Önök védték az saját családjuk biztonságát, önök védték Magyarország biztonságát és védték az egész Európai Unió biztonságát is. Köszönjük a határvadászoknak, hogy ezt a feladatot vállalták, hiszen jól láthatóan itt hosszútávon kell arra berendezkedjünk, hogy hosszútávon próbálnak majd bűnszervezetek segítségével ezrek, tízezrek és százezrek átjönni a déli határon, akár felfegyverkezve, akár rá is támadva a határt védőkre” – mondta az államtitkár.

A Magyar Honvédség levonulás után a parancsnoki és tiszti állományt továbbra is a rendőrség biztosítja a déli határnál.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: MTI/Ujvári Sándor