A baloldali globalista elit igényeinek megfelellően manipulálják a világsajtót

A Hírkiadók Világszövetsége nevű nonprofit szervezet Soros György alapítványától is fogadott el megrendelést, amelynek célja az Orbán-kormány elleni hangulatkeltés és nyomásgyakorlás volt. A hazánk belpolitikájának befolyásolására tett külső beavatkozási kísérletek újabb szereplője került bukkant elő.

„Ez nem pártpolitikai vagy kampánytámogatás” – idézte Korányi Dávidnak a magyar baloldal kampányát támogató amerikai pénzekről a Telexnek adott nyilatkozatát az M1 Híradója. Az Action for Democracy ügyvezető elnöke közölte: „Nem a CIA által vezérelt gyíklények pénzéről van szó, hanem magyar diaszpórában élő állampolgárok donációjáról”. A New Yorkban élő NGO-vezető az interjúban arról is beszélt: az időzítés nem volt véletlen, de szerinte ők csak egy kultúraváltoztató kampányt támogattak Magyarországon, aminek valójában nem volt köze a pártpolitikához.

A cikket az a balliberális Telex közölte, amelyről kiderült, hogy az amerikai adófizetők pénzéből – de közvetlenül a washingtioni külügyminisztérium egyik szervezetén keresztül – 300 millió forintos támogatásban részesült azért, hogy beindíthassa saját, úgynevezett oktatási akadémiáját.

De jutott pénz a dollármédia más szereplőinek, például mintegy 80 millió forint a Gulyás Márton-féle Partizánnak, és az eddig nyilvánosságra került legnagyobb összeg, egymilliárd forint, az Ezalényeg.hu nevű lejárató portálnak valamint a Szabad Európa újra indítására is.

Az Origo most a dollármédia egy újabb szereplőjéről, a Hírkiadók Világszövetsége nevű nonprofit szervezetről is beszámol, mint amely megrendelésre a legnagyobb nemzetközi orgánumoknál is képes elhelyezni manipulált anyagokat, vagy álhíreket.

Az amerikai milliárdoshoz, Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványok támogatását élvező mamutszervezet honlapja szerint az a missziójuk, hogy megvédjék a világ újságíróit, kiadóit, valamint a független médiumokat, ám a valóság egészen más – írja az Origo.

Ugyanis a szervezet olyan nyomásgyakorló eszközként működik a globális balliberális elit kezében, amellyel ellenfeleiket – például a szuverenista országokat – támadják torzított, vagyis hamis sajtóanyagok terjesztésével, illetve a nemzetközi közvélemény ilyen módon történő manipulációjával.

Minderről maga a Hírkiadók Világszövetsége vezérigazgatója számolt be egy magánbeszélgetésen, amelyet egy francia blog közölt – írja az Origo. A lap szerint Vincent Peyrègne egyebek mellett azt is elmondta: amikor finanszírozót keresnek a szervezet működéséhez, akkor az érdekelt csoportoktól fizetett megbízásokat fogadnak el, amellyel pedig a különböző médiumokat befolyásolják. Erre pedig nem akármilyen szinten képesek, ugyanis a szervezet többek között olyan médiumokat kapcsol össze, mint a The New York Times, a The Financial Times, a The Economist, a Die Welt, a Le Monde vagy a La Republica.

Vincent Peyrègne a beszélgetés során kitért a hazánk nemzetközi megítélését rongálni hivatott akcióikra is. Közölte: a Soros György alapítványbirodalmából érkező pénzek célja az Orbán-kormány elleni hangulatkeltés és nyomásgyakorlás volt.

A borítókép illusztráció: Soros Alex és édesapja, Soros György.