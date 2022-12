Szerdától vásárolhatunk tűzijátékot, de a petárdázást büntetik – mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Készülnek a tűzijátékárusok, szerdától lehet pirotechnikai termékeket venni az óév búcsúztatására. A komolyabb, hármas kategóriájú fényjátékokat csak szilveszter napján este 6 órától másnap reggel hatig lehet felhasználni. A petárdázás, ahogy minden évben, idén is tilos. Ennek nemcsak a használata, de a birtoklása is büntetendő – számolt be róla az M1 Híradója.

A kisebb tűzijátékokat akár már ma is fel lehet használni magánterületen, azonban a nagyobbakat, vagyis a hármas kategóriájú tűzijátékokat csak szilveszter este lehet meggyújtani. Az árusok szerint sokan egy kisebb vagyont is képesek áldozni a szilveszteri fényjátékra. Mától, vagyis december 28-tól a hónap utolsó napjáig a profi nagy dobozos tűzijátékok is megvásárolhatók lesznek. Az egyik vállalkozás pirotechnikusa, Gulyás Botond szerint minden vásárlónak más a kedvence. Ha az unoka a nagymamával vásárol, a játékos temékeket keresik. Vannak a profik, akik a több százezres kategóriákig elmennek a vásárlásban. Mindenféle kategóriát róbálnak lefedni. Az ilyen helyek egyben garanciát is jelentenek a vásárlóknak, ugyanis a termékeket hivatalosan bevizsgálták, és a személyzet végzett pirotechnikusokból áll. Nem érdemes kockáztatni, és illegális árustól vásárolni, mert aki így tesz, magát és a környezetét is veszélyezteti. A megvásárolt úgynevezett telepes tűzijátékokat érdemes jól elzárt száraz helyre eltenni december 31-ig. A nem megfelelően tárolt eszközök ugyanis könnyen balesetet okozhatnak. „Olyan helyre tegyük és zárjuk el, ahol sem a gyerkőcök, sem a házikedvencek nem férnek hozzá. Felhasználni aztán az év utolsó napján lehet ezeket a tűzijátékokat. Minden évben 20 és 50 közé tehető azoknak a tűzeseteknek a száma, ahova tűzoltókat olyan tűzesethez riasztják, amit szilveszteri tűzijáték okozott" – mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Látványosan elrettentő videót osztott meg a rendőrség, amely a petárda és a nem megfelelő módon használt tűzijátékok veszélyeire hívja fel a figyelmet. A felrobbant petárda rendkívül súlyos sérüléseket is okozhat. Végtagroncsolódást vagy akár teljes halláskárosodás is lehet a belőle. Ezért nemcsak a petárda használata, hanem már a birtoklása is büntetéssel jár. Aki ezt a tilalmat megszegi, és petárdázik, szabálysértést követ el, ami 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal járhat. „A petárdabirtoklás és elműködtetése szabálysértési eljárást von maga után, amely ötezer–százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal is végződhet" – hívta fel a figyelmet Fülöp Barbara, az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese. A 3. osztályba sorolt tűzijáték december 31-én 18 óra és január 1-jén 6 óra között használhatók, ehhez engedély nem kell.