A petárdázás, ahogy minden évben, idén is tilos. A felrobbant petárda rendkívül súlyos sérüléseket, végtagroncsolódást vagy akár teljes halláskárosodást is okozhat. Ezért nemcsak a petárda használata, hanem már a birtoklása is büntetéssel jár. Aki ezt a tilalmat megszegi, és petárdázik, szabálysértést követ el, ami 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal járhat.

A kiemelt kép illusztráció.