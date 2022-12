Így hazudtok ti – II. rész: Ismét tudatosan torzít a balliberális média egyik oszlopos tagja, a Népszava

Félinformációkra és légből kapott gondolatokra alapozva állítja az MTVA-munkatársak titkos megfigyelését a Népszava. A dollármédia közismerten szélsőséges állításokat megfogalmazó lapja ezúttal a hatékonyságmérő szoftverrel kapcsolatban közöl hamis információkat.

A zabolátlan politikai újságírás év végi uborkaszezonjában szaladt túl a Népszava egyik újságírójának keze alatt a billentyűzet, amikor a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársainak vélelmezett titkos megfigyelését járja körül terjedelmes cikkében. Az írásban a szerző fenyegető, egyenesen a kollégák ellen irányuló kontextusba helyezi a fejlesztést, amely szerintük gyakorlatilag arra hivatott, hogy a munkatársak minden mozdulatát monitorozzák, és amely majd rontja a mentális egészséget, szorongáshoz, öncenzúrához és kiégéshez vezethet, ami végső soron az eredményeket is negatívan befolyásolja. A narratíva Népszavás környezetben is erőltetettnek számító csavarjával rángatják a cikkbe a hírműsorok készítését, és az azokkal szemben megfogalmazott kritikát, nagyvonalúan figyelmen kívül hagyva, hogy az ellenzéki pártok és azok prominensei hiába kaptak az elmúlt kilenc hónapban majdnem ötezer (!) meghívást a közmédia televíziós és rádiós műsoraiba, alig több mint száz esetben éltek a lehetőséggel, és válaszoltak a kérdésekre.

A Népszava – és az írást átvevő balliberális orgánumok – titkolózásnak állítja be az MTVA tervezett vállalat-informatikai beruházását, előremutató terveit, mindazt, amit majdnem minden nagyvállalat megfontolt a koronavírus-járvány következtében felvetett munkaszervezési igényekre válaszul a hatékonyságnövelés érdekben. Egy aktivitást támogató fejlesztést nem a munkatársak ellen, hanem éppen az ő érdekükben, az ő munkájuk megkönnyítéséért, a rugalmasság szolgálatában vezeti be egy vállalat, és amely bevezetését természetesen megelőzi a széleskörű egyeztetés a munkatársakkal és a vállalati érdekképviseletekkel. Emiatt hangsúlyozta a Népszava újságírójának december 20-án 10:10-kor küldött válaszlevelében az MTVA, hogy a vállalat „időben értesíti munkavállalóit a feladatellátás vonatkozásában releváns fejlesztésekről, azok bevezetéséről, így az aktivitásmérő alkalmazásról is minden részletre kiterjedő tájékoztatást fog nyújtani annak megvalósulása esetén”. Mellesleg a levélben arra is kitért az MTVA, hogy a vállalat munkaszervezési ügyeit illetően nem a sajtóban, hanem a bevett belső felületek használatával kíván kommunikálni; ehhez tartva magát, az MTVA az informatikai fejlesztést továbbra is belső ügyének tekinti.