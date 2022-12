Hollik István: A baloldal még mindig nem tisztázta, kik támogatták külföldről a választási kampányát

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint fél év elteltével sem látni tisztán a „dollárbaloldal” tavaszi választási kampányának külföldi adományozói ügyében.

Hollik István MTI-hez szerdán eljuttatott videónyilatkozatában az általa az elmúlt harminc év legnagyobb külföldi befolyásolási botrányának nevezett ügyről közölte: a baloldal egymásnak ellentmondó kijelentéseket tesz és többször is „lebukott a hazugságaival”.

Példaként említette, hogy a baloldalon korábban azt állították: idei országgyűlési választási kampányuk javára magyar állampolgárok adakoztak, és mikroadományokból jött össze a hárommilliárd forint.

Aztán a miniszterelnök-jelöltjük, Márki-Zay Péter „kikotyogta”, hogy külföldiek is adhattak pénzt a kampányba. Majd Korányi Dávid, Karácsony Gergely főpolgármester volt tanácsadója és az Action for Democracy nevű civil szervezet magyarországi szervezője „azt is beismerte, hogy lehettek úgynevezett intézményi adakozók is” – sorolta a kommunikációs igazgató.

Hollik István úgy folytatta: Korányi Dávid azt is elmondta, hogy nemcsak a honlapon keresztül, de emailben és közösségi médián keresztül is lehetett adományozni. „Ezeknek semmi nyoma nincsen” – jegyezte meg, majd felvetette, hogy honnan volt egy frissen megalakult szervezetnek email-adatbázisa.

A kormánypárt kommunikációs vezetője szerint a baloldal online kampányoldalának adományozó-számlálója „bizonyíthatóan megállt 11-nél”, ami alapján egy adományozó mintegy 270 millió forinttal támogathatta a baloldal kampányát. „Na, ez minden, csak nem mikroadomány” – fűzte hozzá.

Úgy fogalmazott: habár a dollárbaloldal próbálja tagadni, de valószínűleg a Soros-birodalomból is érkezhetett pénz a kampányra. Az is erre utal – mondta Hollik István –, hogy Soros György fia megosztotta az Action for Democracy magyarországi választással kapcsolatos bejegyzését, azzal a megjegyzéssel, hogy segíts a magyaroknak választani.

„Nagyon reméljük, hogy a dollárbaloldal 2023-ban tisztázza az elmúlt harminc év legnagyobb külföldi befolyásolási botrányának legfontosabb kérdéseit” – zárta szavait.