Hetek óta tömve vannak az orvosi rendelők – a szokatlan melegben egyre több a vírusfertőzés

Hetek óta tömve vannak az orvosi rendelők, a legtöbb betegnek influenzás tünetei vannak. Az orvosok szerint az enyhe idő beálltával sokan esnek abba a hibába, hogy nem az időjárásnak megfelelően öltöznek fel. De a szokatlan melegben a vírusok is könnyebben szaporodnak, és jóval gyorsabban terjednek, mint a kemény mínuszokban – számolt be róla az M1 Híradó.

A tavaszt meghazudtoló volt az időjárás, karácsony másnapján. A hőmérők volt, ahol 18 fokot is mértek. A jó időben lekerültek a nagykabátok, aki tehette napfürdőzött, a szabadban élvezte a napsütést.

Pécsett sem volt sokkal hidegebb. A szokatlan melegben megtelt a főutca, sok turista pedig azonnal birtokba vette a kerthelyiségeket, kihasználva a jó időt.

„Szokatlan, de hát nem tudom, hogy lesz-e böjtje, de én nekem most nagyon tetszik” – mondta egy pécsi lakos.

A meleg ellenére azonban nem árt az óvatosság.

Ilyenkor ugyanis rendszerint a vírusok is megszaporodnak, sok megbetegedést okozva. De nemcsak az időjárás, több egyéb tényező is kedvez most a fertőzéseknek.

„A fertőzőforrások ugye másik ember, aki már megfertőződött és terjeszteni tudja a kórt, szintén adott, alkalmasint ugye karácsonykor, karácsony előtt elég sokat járunk közösségbe, akár bevásárlóközpontokba, tehát a fertőződés kialakulására is adottak a lehetőségek, és emellett még ez a kellemes, relatíve meleg annak kedvez, hogy a kórokozók ne pusztuljanak el” – mondta Tibold Antal, a Pécsi Tudományegyetem vezető főorvosa.

Bátaszéken már az ünnepek előtt megteltek az orvosi rendelők. Volt, aki megfázásra panaszkodott – de

egyre több az influenzás beteg és más vírusos vagy bakteriális fertőzés.

„Szövődményekkel kerestek meg bennünket, és az ügyeletben, a hétvégi 24-i, 25-i ügyeletben is részt vettem a településünkön, és sokan jelentkeztek olyan állapotban, amelyben már antibiotikum kezelés volt szükséges” – mondta egy háziorvos.

A meteorológiai előrejelzések szerint a szokatlanul enyhe időjárás az év végéig kitart, szilveszterre ugyancsak tíz fok feletti hőmérsékletet jeleznek előre.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)