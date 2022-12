A magyarok többsége „menekül” Budapestről, telt ház lesz a szállodákban szilveszterkor

A szállásadók idén is telt házra számítanak Szilveszterkor, és az előfoglalásokból úgy tűnik, hogy a tavalyhoz képest többen töltik hotelekben, vendégházakban az év utolsó napjait. A hazai szálláshelyekre 225 ezer előfoglalás érkezett a szilveszteri hétvégére, amely meghaladja a tavalyi adatokat. A külföldiek jellemzően a fővárosban, az útra kelő magyarok pedig a Balaton környékén köszöntik az újévet – számolt be az M1 Híradója.

A belföldi turisták körében a két ünnep között és a szilveszteri hétvégén is a Balaton és környéke a legnépszerűbb úti cél.

„Az emberek tudnak hajózni, wellnessbe menni, korcsolyázni egyet, úgyhogy mindig nagyon sok vendégre számítunk, és ez most sincs másként” – mondta Tóth Balázs, a BL Yachtclub ügyvezetője.

Sokan utaznak el szilveszterkor. Eger legnagyobb szállodájában másfél hónapja telt ház van. Szilveszterre is rekordgyorsasággal fogytak el a szobák.

„Nagy népszerűségnek örvendünk a szilveszteri időszakban is. Harmincadikán lesz egy előszilveszterünk, 31-én pedig maga a szilveszteri est kerül megrendezésre. Mind a kicsikre, mind a nagyokra egyaránt gondoltunk. Érkeznek animátorok, illetve sztárfellépők színesítik majd ezt a két napot” – mondta Rózsa Judit, a Hotel Eger & Park értékesítési vezetője.

Telt ház van a gyulai Hunguest Hotel Erkelben, szilveszterre elkelt már minden szoba. Míg az elmúlt napokban többségében családok vették igénybe a szálloda szolgáltatásait, szilveszterre már zömében baráti társaságok és párok érkeznek.

„Nem kell készülni az ünnepekre, és itt lehet engednie magát az embernek, tehát ki tud kapcsolódni” – mondta a szálloda egyik vendége.

Minden lombházat kiadtak szilveszterre Noszvajon. A faluba azokat várják, akik csendesen a természet közelségében szeretnék köszönteni az újévet.

„Népszerű, azt kell, hogy mondjam az év 365 napján telt házzal működünk beleértve a karácsonyi és a szilveszteri időszakot is, ugyancsak telt házzal működünk szilveszterkor is. Harmincadikán fognak érkezni a szilvesztert itt töltő vendégek, egészen három éjszakát fognak itt tölteni nálunk” – mondta Simon Gábor, a TreeHouses üzletvezetője.

A hazai szálláshely-szolgáltatókhoz országszerte már 225 ezer előfoglalás érkezett a szilveszteri hétvégére, amely meghaladja a tavalyi foglalási adatokat. A fővárosba 92 ezren, a vidéki szálláshelyekre 133 ezren foglaltak szállást.

Idén a korábbi évek átlagához képest háromszor több belföldi turista tölti a szilvesztert Budapesten.

Ezt mutatják az egyik népszerű vízi élménypark és szálloda foglalási adatai is. Idén a vendégek egyharmada már belföldről érkezik hozzájuk.

„Örömteli számunkra, hogy most már a belföldi arány is itt a szállodánkban nagyon felerősödött, régebben ez körülbelül 20 százalékot ért el maximum, most már egyharmada a vendégeinknek belföldi” – mondta Sivó Roland, az Aquaworld Resort Budapest létesítményigazgatója.

A külföldiek körében a főváros a legnépszerűbb úti cél, de szívesen keresik fel a Balaton, Bük-Sárvár, valamint Debrecen térségét is.

„A külföldieknek olcsó Budapest, de legfőképpen ár-érték arányos, mert nem csak az a lényeg, hogy olcsó legyen egy hely, mert számos más hely van a világban, ahol tényleg fillérekből lehet nyaralni, vagy szállást foglalni, csak nem biztos, hogy olyan jó a színvonala annak a helynek. Most azt kell mondanom, hogy Budapest, a magyar főváros, de általában jó néhány vidéki hely is ár-érték arányos egy külföldi turista számára, mert így magas színvonalú szolgáltatást kap” – mondta Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő.

A kormány folyamatosan támogatja a gazdaság húzóágazatának számító turizmust.

A korábbi hatpontos intézkedési csomag után december 23-tól a turisztikai szolgáltatók számára is elérhető a 150 milliárdos kerettel meghirdetett Feldolgozóipari kkv energiaköltség- és beruházástámogatási program. Ez mintegy 16 ezer vendéglátóegységnek és 4500 szálláshelynek jelent támogatást.

Kiemelt kép: MTI/Mónus Márton