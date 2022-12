Újszerű megközelítésre és hazai innovációkra van szükség a haderőfejlesztésben – erről beszélt az M1-en a védelmi innovációért felelős miniszteri biztos. Porkoláb Imre elmondta, ennek a koordinálására jött létre a Védelmi Innovációs Kutatóintézet. Hozzátette: jól halad a haderőreform, mivel a kormányzat időben döntött ennek végrehajtásáról.

Magyarország már a GDP két százalékánál többet fordít honvédelmi fejlesztésekre

Jó úton halad, és kellő időben kezdődött el a magyar haderőreform – mondta az M1 stúdiójában Porkoláb Imre dandártábornok. A védelmi innovációért felelős miniszteri biztos úgy fogalmazott: bár magyar gyártású fegyvereket viszonylag kis számban használ a honvédség, ezekből egyre többet szeretnénk gyártani. Erre egyrészt azért is nagy szükség van, mert a világban az új eszközök túl sokba kerülnek, másrészt jelentős időt vesz igénybe a beszerzésük. A magyar gyártók pedig várják az új lehetőségeket, így segítve ezzel a haza szolgálatát. Többek között ezért hozta létre a Honvédelmi Minisztérium a Védelmi Innovációs Kutatóintézetet.

„Egyrészt létre kell hozni olyan rendszereket, amelyekben úgynevezett inkubátorokat hozunk létre, vagyis az ötletektől segítünk az embereknek eljutni odáig, hogy egy prototípust létre tudjanak hozni. Ez elsősorban az innovációnak az első folyamata. Aztán azoknak, akik már rendelkeznek ilyen prototípusokkal, segítenénk technologizálni, tehát

megpróbálnánk itthon tartani a gyártást bizonyos eszközökben, hogy ne vigyék ezeket külföldre”

– mondta Porkoláb Imre dandártábornok, aki hozzátette, ez egy rendkívül technikaigényes feladat, létre kell hozni idehaza olyan gyárakat, amelyek képesek legyártani ezeket a termékeket.

Az ukrajnai válság tanulságai kapcsán kijelentette: tanulni kell ezekből a helyzetekből. Egy jó krízisből mindig le kell vonni a tapasztalatokat.

„Én úgy gondolom, hogy a magyar haderő ebben is jó, hiszen már most elkezdtük feldolgozni ennek a konfliktusnak a tapasztalatait, és elkezdtük beépíteni a haderőfejlesztésbe olyan módon, hogy esetleg változtassunk is picit az irányokon” – tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter, a várpalotai lőszergyár beindítása kapcsán elmondta:

Négy négyzetkilométeren fognak ott építeni körülbelül 200 embernek munkát adó robbanóanyag és lőszergyár komplexumot, és az ehhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési részlegeket.

A Rheinmetall várpalotai lőszergyárban várhatóan 2–3 éven belül kezdődik meg a termelés.

Magyarországon jelenleg hat régióban hét kiemelt hadiipari fejlesztés folyik. Ezek – ha mindegyikben beindul a sorozatgyártás – legalább kétezer új munkahelyet teremtenek.

