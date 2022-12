Kétszáz milliárd forintot költöttek idén főutak és gyorsforgalmi utak fejlesztésére

Nagyjából kétszáz milliárd forintot költött a kormány főutak és gyorsforgalmi utak fejlesztésére az idén. Ennek eredményeként az M4-esen már Törökszentmiklósig autózhatunk, de az év végén átadták a forgalomnak a veszprémi déli elkerülő hét és fél kilométeres szakaszát, valamint a 8-as és a 82-es utakat összekötő szakaszt. Jövőre is kétszáz milliárd forintért épülhetnek új utak, és várhatóan több száz kilométernyi mellékútvonal is megújulhat.

Közvetlenül karácsony előtt adták át a forgalomnak a veszprémi déli elkerülő út hét és fél kilométeres szakaszát, valamint a 8-as és 82-es utakat összekötő szakaszt. A két, hazai forrásból finanszírozott fejlesztés összesen csaknem 28 milliárd forintba került. Ez 2022 egyik legnagyobb elkészült útfejlesztése. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szóvivője szerint a két beruházással gyorsabb és kényelmesebb lesz a Bakony és a Balaton megközelítése.

Az M4-esen immáron Törökszentmiklósig lehet eljutni. Ez az idei év legnagyobb beruházása, hiszen a gyorsforgalmi út mellett egy új Tisza híd is megépült.

A nyáron a kormány által elrendelt beruházásistop érintette az útfejlesztéseket is, ennek ellenére több kisebb fejlesztést is sikerült megvalósítani, amik elsősorban a környékbeliek számára nagyon fontosak. Ilyen például a Jászberényt elkerülő út megépítése, vagy a Kaposfüredet elkerülő út 4 sávosra bővítése.

Idén nagyjából 200 milliárd forintot fordított a kormány gyorsforgalmi és főutak fejlesztésére és várhatóan ennyit fog költeni a következő évben is.

Jövőre a legjobban várt beruházás a 83-as számú főút Győr és Pápa közötti szakaszának az átadása. Az út megépítésével 20 perccel hamarabb el lehet jutni az egyik városból a másikba.

Emellett több balesetveszélyes csomópontot is átalakítanak majd, illetve olyan gazdaságélénkítő beruházások is várhatók szerte az országban, amelyek az adott környék gazdasági súlypontját növelik. Ilyen lesz például a Debrecen környéki fejlesztések nagyrésze. A városban épül Európa legmodernebb autógyára és a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártó üzeme is.

A következő időszak minden bizonnyal legnagyobb útfejlesztése az M44-es meghosszabbítása Békéscsabától az országhatárig annak érdekében, hogy egy újabb gyorsforgalmi útkapcsolat létesüljön Magyarország és Románia között. Bukarestben a napokban döntöttek arról, hogy megépülhet a negyedik gyorsforgalmi út a két ország között, az államközi megállapodást tavasszal írhatják alá. Ezt múlt hét szerdán jelentette be Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter.

„Amikor hivatalba léptünk 2010-ben, akkor nem volt egy gyorsforgalmi útkapcsolat sem Románia és Magyarország között. Ma már van kettő, a harmadikról, tehát már korábbról van egy megállapodás és most a román kormány jóváhagyta a negyedik ilyen átkelési lehetőséget is” – fogalmazott.

Az ország másik felén, Baranyában is készül az országhatárig tartó sztrádafejlesztés. Az M6-os autópálya bő egy év múlva megépül Bóly és Ivándárda között, vagyis eléri Horvátországot.

Hamarosan egy nagyon fontos gyorsforgalmi kapcsolat készül el Somogy megyében is.

A 67-es gyorsforgalmi út utolsó hiányzó szakasza nagy erőkkel épül, így hamarosan teljessé válik Kaposvár négy sávos bekötése az M7-es autópályába.

A nagy útfejlesztések mellett számos kisebb út is megújult az idén. Összesen 960 kilométernyi, főként mellékutat sikerült rendbe rakni.

„Ez azt jelenti, hogy 288 útszakasz újulhatott meg az országban, összesen 185 milliárd forint értékben. Ezen kívül a magyar faluprogram támogatási forrásainak köszönhetően 800 kilométernyi szakaszon a saját gépláncainkkal végezhettünk kopóréteg cseréjével járó munkákat, tehát ennyi szakaszon tudtuk érdemben javítani az út minőséget. Ennek a munkának az összértéke pedig meghaladta a 16 milliárd forintot” – mondta Pécsi Norbert, a Magyar Közút szóvivője.

A munkák jövőre is folytatódnak, újabb több száz kilométernyi alsóbbrendű úthálózat rekonstrukciója valósul meg, hiszen a legnagyobb igény az ilyen jellegű munkák iránt mutatkozik meg. A felújítási munkák döntő többségét továbbra is a Magyar Falu program finanszírozza, így elsősorban az ötezer lélekszámalatti települések mellékútvonalai lesznek az eddiginél sokkal járhatóbbak.

Kiemelt kép: a 8-as főút déli elkerülő szakasza Veszprém közelében, a balatonfüredi csomópontnál az átadás napján, 2022. december 20-án (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)