Az ünnepek alatt meglepő döntést hoz sok duci ember

Az egyedülálló emberek egy kicsit – vagy épp nagyon – mindig máshogy élik meg a karácsonyt, mint azok, akik már rendelkeznek társsal, családdal. Éppen ennek tudható be, hogy az ünnepek alatt ugrásszerűen megnő a társkereső oldalak látogatottsága. A rokonok szájából elhangzó jól ismert kérdés: „Na, mikor mész már férjhez/nősülsz meg?” és az állandó válaszadás helyett jön a tenni akarás: irány a társkereső! Ez alól a duci emberek sem kivételek. Az ő helyzetük sokszor még nehezebb, de jó hír, hogy számukra is van megoldás.

A karácsonyi időszak az egyedülállókban felerősíti azt, hogy társra vágynak. A párkeresés ma nagyon nehéz minden korosztályban, bármilyen testalkatú embernek, mind a két nemnek. Sok éves tapasztalat alapján elmondható, hogy december 26-én megugrik a társkereső oldalak népszerűsége. „Ekkor éri el az éves csúcsot a társkeresők látogatottsága és ez alól nem számítanak kivételnek a duci társkereső oldalak sem” – mondta Markovics András, a Ducitárs.hu tulajdonosa.

Túlsúllyal magányosabbak vagyunk?

Az oldal 2019-ben indult, a működését idén vette át a 20 éve a Párom.hu-t is üzemeltető Egyesült Társkereső Szolgáltatások Kft. Tapasztalataik szerint ilyenkor 40-50 százalékkal több regisztráló érkezik, mind a normál, mind a duci testalkatú emberek közül. Ez nem is csoda, hiszen a KSH legutóbbi adataiból az derül ki, hogy hazánkban 1 184 233 nő és 535 969 férfi él egyedülállóként. Emellett egy másik tanulmány legfrissebb adataiból az látszik, hogy Magyarországon az elhízás jelenleg a férfiak 29, míg a nőknek 26 százalékát érinti.

„Sajnos a plusz kilók sok esetben önbizalomhiánnyal járnak együtt, köszönhetően a körülöttünk lévő vékonyságkultusznak. Szerencsére ez a trend is kezd átformálódni. Az utóbbi években kötelezték a divatházakat, hogy kifutóikon ne kórosan sovány modellekkel mutassák be kreációikat, megjelentek a plus size modellek. Az is a ducik mellett szól, hogy az általános felfogás szerint ők sokkal közvetlenebbek, vidámabbak, könnyebb velük ismerkedni. Ráadásul sokan azért magányosak, mert elhíztak, sokan meg azért híznak el, mert magányosak. Fura kettőség ez. Ilyenkor mind a kettővel szembe kell nézni, és igenis lehet a két problémára egy megoldást találni. Egy olyan társkereső oldallal, ami egyszerre segít elűzni a magányt, és elfogadni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk” – mondta Markovics András, Ducitárs.hu tulajdonosa.

Ugyan ki szeretné ezt a testet? Hát sokan!

Ugyanakkor az is egy beszédes szám, hogy elhízás tekintetében hazánk az első helyen áll az EU-ban, míg világszinten a negyedik legrosszabb elhízási statisztikákkal rendelkezünk. A szerencsére már magunk mögött hagyott pandémia is csak rontott a helyzeten: a magyarok átlagosan 3-5 kg-ot híztak a covid lezárásoknak köszönhetően.

„Sok egyedülálló, aki még súlyfelesleggel is rendelkezik, már elkönyveli magát, hogy ő úgysem talál senkit, hiszen „ki szeretné ezt a testet”. Ebből következik, hogy az elmagányosodás felé haladunk, pedig ennek nem kellene így lennie. Ideje, hogy végre a ducik is visszanyerjék önbizalmukat, és ne mondjanak le arról, hogy megtalálják életük szerelmét. Az egyedülállókban a karácsonykor kezdődő pártalálási vágy egészen január végéig kitart, de fontos, hogy ne csak újévi fogadalom legyen, hogy „idén nem leszek egyedül”, hanem tegyünk érte, és keressük, amíg rá nem lelünk az igazira. Hiszen, ha karácsonykor hiszünk kicsit abban, hogy csodák történnek, akkor az év többi napján is higgyük el, hogy nincs lehetetlen” – adta meg a jótanácsot a magyar plus size társkereső oldal tulajdonosa.

A Ducitárs.hu a „teltek és vidámak társkereső oldalaként” határozza meg magát. Ide kifejezetten azokat várják, akiknek – ma még – kevesebb lehetősége van a randizásra a hétköznapokban. Az oldal szembe kíván helyezkedni korunk tökéletes-test kultuszával. Ez az oldal azoknak született, akik úgy érzik, hogy manapság nem igazán szerepelhetnének egy-egy divatmagazin címoldalán például a testsúlyuk miatt, pedig gyönyörűek, kedvesek, okosak, tele vannak szeretettel és csak arra vágynak, hogy őket is szeressék. Az oldalra a regisztráció mindenkinek ingyenes, és itt a lehetőség, hogy a duci emberek megtalálják a duci társaikat, vagy éppen vékony a ducit, vagy csak egészen egyszerűen: a szerelem a szerelmet.

A kiemelt kép illusztráció.