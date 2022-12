Karácsonyi történetek: A képeslapok azt jelzik a címzettnek, hogy a feladó gondolt rá

Amíg a fényképek egy adott pillanatot örökítenek meg, addig a képeslapok azt jelzik a címzettnek, hogy a feladó gondolt rá.

A képeslapküldésnek és a képeslapgyűjtésnek egyaránt divatja volt. Sárosi István a Pasaréti Közösségi Házban karácsonyi képeslapokból rendezett kiállítást.

– Még a mai napig is küldök karácsonyi képeslapot és én is kapok. Az ünnepnek az ábrázolása is megjelenik a képeslapokon, tehát a karácsonyi szokások, a bejgli, a kuglóf, a családi összejövetelek, az ajándékozás például, a karácsonyfa angyalkák, ezek mind megjelennek, megfelelő humoros képeslapok is vannak karácsonnyal kapcsolatban. És ez már ugye 120 éve legalább, ha nem több, már működik! – mondta.

Sárosi István legidősebb karácsonyi levelezőlapja 1905-ben íródott, és ezzel meg is fejtettük az egyik titkát a képeslapoknak. El lehet őket tenni emlékbe.

