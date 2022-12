A rendőrség szerint három tinédzser követhette el a budapesti rongálást

Három tinédzser követhette el a rendőrség szerint a szombati budapesti rongálást. A 8. kerületben több tucat autó szélvédőjét törték be. A fiatalokat nem sokkal később azonosították és ki is hallgatták. Azt még nem tudni, miért törték be a parkoló autók szélvédőit – számoltak be róla az M1 Híradóban.

Szombat reggelre a józsefvárosi Bérkocsis utcában és környékén számos parkoló autót rongáltak meg. Volt, aminek csak egy, de olyan is, aminek több üvegét is betörték. A Bérkocsis, a Tolnai Lajos és a Somogyi utcát mindenhol üvegszilánkok borították. A tettesek olyan sok járművet rongáltak meg, hogy először csak találgatni lehetett, mennyi is lehet a pontos számuk. Végül rendőrségi adatok szerint 36 autóban keletkezett kár. A józsefvárosi nyomozók a bűncselekménnyel összefüggésben egy 12 és egy 13 éves fiút, valamint egy 14 éves lányt azonosítottak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a feltételezett elkövetőket néhány órával később a Nyugati téren fogták el, majd előállították a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságra. A nyomozók a 14 éves lányt 36 rendbeli kisebb kárt okozó rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, az eljárásban szabadlábon védekezik. Arról egyelőre nincs információ, hogy mi késztette a fiatalt az ámokfutásra. Az autósok – Szenteste lévén – végül kényszermegoldást alkalmaztak. Volt, aki kartonpapírt ragasztott a hiányzó üveg helyére, mások fóliát tekertek az autójukra. Mivel egy gépjármű csak műszakivizsga-képes állapotban közlekedhet, így a tulajdonosok legközelebb akkor használhatják autóikat, ha azt már megjavíttatták. A kiemelt kép illusztráció.